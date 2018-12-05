"Беру паузу": певица Джесси Джей удивила неожиданным заявлением

Британская певица Джесси Джей назвала причину, по которой решила временно исчезнуть из социальных сетей.

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Известная британская певица Джесси Джей, которую заподозрили в романе с актером Ченингом Татумом, приняла решение временно отказаться от социальных сетей. В своем Instagram звезда объяснила поклонникам неожиданное решение.

Год начался с неожиданных и тяжелых личных обстоятельств, которые заставили меня проводить больше времени в реальной жизни. Уделять больше времени людям, которых я люблю, и себе. Когда в нашу жизнь приходит печаль, важно, чтобы мы приняли ее. Поэтому я на некоторое время беру отдых от всех социальных сетей, – написала в посте Джесси Джей.

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Певица также отметила, что покидает соцсети временно, и теперь все публикации будут создаваться ее помощниками.

Я хочу чувствовать момент и жить не с помощью моего смартфона, – добавила Джесси Джей.

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