Названа причина распада группы The Erised: свежие подробности

Менеджер украинской группы The Erised объяснил распад коллектива.

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''Думали, что популярность приходит сама'', - именно так менеджер The Erised объяснил распад группы. Напомним, что украинский коллектив объявил о завершении карьеры в среду, 2 января, в Facebook.

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Так, менеджер группы The Erised Борис Гинжук прокомментировал решение музыкантов, которые в 2015 году выпустили свой дебютный ЕР, прекратить свою деятельность. По его словам, коллектив не смог пережить критический момент.

Еще одна англоязычная группа не смогла пережить критический момент. Ребята думали, что популярность приходит сама и быстро, а оказалось, что нужно безустанно продуцировать и трудиться. Я свой опыт получил. И он весьма позитивный, — передает слова Гинжука OBOZREVATEL.

При этом Борис уверен, что музыка группы из плей-листов слушателей по всему миру не исчезнет.

Музыка, которая осталась — далеко не случайный продукт-однодневка, она будет еще долго звучать в плей-листах, — добавил он.

Напомним, The Erised стали громким открытием украинской сцены, выпустив первый альбом на британском лейбле “Med School Music“. Дебютную пластинку музыканты презентовали в Лондоне, а песни зазвучали на легендарном на “BBC Radio 1“.

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