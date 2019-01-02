Алина Гросу впервые показала свою бабушку

Молодая украинская певица Алина Гросу показала, с кем проводит новогодние каникулы.

Популярная исполнительница Алина Гросу впервые показала, как выглядит ее бабушка.

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Так, в своем Instagram-аккаунте артистка опубликовала семейное фото, сделанное на новогодних каникулах. Кадр Гросу дополнила такой подписью:

Самый семейный Новый год. Моя бабуся, мамина мама... Самый талантливый повар и супер зажигалка) До сих пор коня на скаку остановит и всё хозяйство держит сама без помощников. Может научить вас доить корову и пасти гусей) Я уже в теме.

Несмотря на то, что Алина Гросу давно живет в Москве и активно строит карьеру в России, Новый год она отмечала в родных Черновцах. А сейчас молодая певица отправилась отдыхать в Буковель, о чем свидетельствуют снимки в ее InstaStories.

Напомним, народная артистка Украины София Ротару проводит новогодние каникулы с семьей в Лондоне. Смотрите сказочные фото с отдыха здесь.