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Алина Гросу впервые показала свою бабушку

Комментариев: 6
Молодая украинская певица Алина Гросу показала, с кем проводит новогодние каникулы.
Алина Гросу впервые показала фото с бабушкой
Алина Гросу впервые показала фото с бабушкой
instagram.com/alina_grosu/

Популярная исполнительница Алина Гросу впервые показала, как выглядит ее бабушка.

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Так, в своем Instagram-аккаунте артистка опубликовала семейное фото, сделанное на новогодних каникулах. Кадр Гросу дополнила такой подписью:

Самый семейный Новый год. Моя бабуся, мамина мама... Самый талантливый повар и супер зажигалка) До сих пор коня на скаку остановит и всё хозяйство держит сама без помощников. Может научить вас доить корову и пасти гусей) Я уже в теме.

Несмотря на то, что Алина Гросу давно живет в Москве и активно строит карьеру в России, Новый год она отмечала в родных Черновцах. А сейчас молодая певица отправилась отдыхать в Буковель, о чем свидетельствуют снимки в ее InstaStories.

Напомним, народная артистка Украины София Ротару проводит новогодние каникулы с семьей в Лондоне. Смотрите сказочные фото с отдыха здесь.

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Теги: Алина Гросу, фото
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Комментариев (6)
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Sancho-s    04.01.2019, 12:37
Оценка:  0
Sancho-s
Зачем?
bugrov3    04.01.2019, 12:31
Оценка:  +1
bugrov3
мрак, а кому нахе р нужна бабушка или скелет ёё прабабушки. а перед отправкой в буковель, оно сходило в сортир.
bugrov3    04.01.2019, 12:34
Оценка:  0
bugrov3
тема не до конца раскрыта, как насчёт подгузников?
bugrov3    04.01.2019, 12:35
Оценка:  0
bugrov3
плять!
nvk1945    04.01.2019, 12:06
Оценка:  0
nvk1945
Пусть покажет всем жопу своей кошки, кому вообще интересна эта мукла?
gleb87    04.01.2019, 12:19
Оценка:  0
gleb87
я б вдул
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