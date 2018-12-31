KAZKA пойдет на Нацотбор "Евровидения-2019"
Популярная группа KAZKA пойдет на Нацотбор на “Евровидение-2019“, чтобы побороться за право представлять Украину на международном песенном конкурсе.
Об этом стало известно из поста в официальном Instagram-аккаунте “Евровидения“ в Украине:
Офіційно! Гурт KAZKA подав заявку на участь у національному відборі. Підтримаєте? Це буде грандіозне шоу, чи не так?
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Эту же информацию сообщили на официальной странице канала СТБ, который организовывает и транслирует Нацотбор.
Отметим, что в 2018 году KAZKA уже приходили на Нацотбор “Евровидения“ с песней “Дива“, однако не прошли даже в финал.
Группа KAZKA стала популярной в 2017 году после участия в вокальном шоу “Х-Фактор“. Песня “Свята“ моментально покорила слушателей и долгое время “играла с каждого утюга“.
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Затем группа выпустила хит “Плакала“, который “порвал“ всех. Песня до сих пор располагается на первых строчках многих чартов, бьет рекорды по прослушиваниям и звучит в каждом уголке мира. “Плакала“ является самой популярной украиноязычной песней за всю историю независимой Украины.
С какой песней KAZKA отправятся на Нацотбор, пока что неизвестно.
Напомним, украинский фильм “Я, ты, он, она“ установил рекорд. Подробности читайте здесь.
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