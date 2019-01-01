Сына Синди Кроуфорд арестовали

Сын популярной модели 90-х Синди Кроуфорд Пресли нарушил закон: все подробности.

Сын легендарной модели Синди Кроуфорд, 19-летний Пресли Гербер был арестован.

Как передает американский таблоид TMZ, причиной стало вождение автомобиля в нетрезвом виде.

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Парень ехал пьяным на автомобиле Tesla и превысил скорость по дороге в Беверли-Хиллз. Полицейские задержали Пресли и отправили в участок, где составили протокол.

Впрочем, ничего страшного не произошло: вскоре парня отпустили без залога благодаря тому, что ранее он не имел судимости. Правда, ему выдали подписку о невыезде.

Пресли Гербер, Кайя Гербер, Синди Кроуфорд, Рэнди Гербер Getty Images

Если дело будет заведено и суд признает вину сына Кроуфорд, он автоматически лишится прав на вождение сроком на один год.

Напомним, ранее в СМИ появилась новость о том, что Синди Кроуфорд собирается разводиться со своим мужем Рэнди Гербером после 20 лет брака. Подробности читайте здесь.