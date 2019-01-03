Новый ромком студии "Квартал 95" установил абсолютный рекорд по сборам за первый уикенд среди украинских фильмов.

Фильм "Я, ты, он, она" установил рекорд Кадр из видео

Новый 2019 год принес новые рекорды украинскому кинематографу. Романтическая комедия студии “Квартал 95“ “Я, ты, он, она“, снятая при поддержке Госкино Украины, собрала 23 029 303 грн за первые 6 дней в прокате (праздничный новогодний лонг-викенд).

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И это абсолютный рекорд среди украинских фильмов с момента провозглашения Независимости. За этот период фильм посмотрели в кинотеатрах страны почти 250 тысяч зрителей Украины.

За первые четыре дня - с 27 декабря по 30 декабря - бокс офис “Я, ты, он, она“ составил 15 млн 403 тыс. грн. Количество зрителей – более 167 тысяч.

Фильм "Я, ты, он, она" установил рекорд пресс-служба "Квартала 95"

Фильм “Я, ты, он, она“ вошел в топ просмотра в кинотеатрах с момента своего старта в прокате, успешно конкурируя с голливудскими блокбастерами.

Владимир Зеленский, продюсер, режиссер и исполнитель главной роли в фильме говорит:

Я счастлив, что команде “Квартала 95“ удалось подарить сотням тысяч украинцев положительные эмоции в эти праздничные новогодние дни. Этот фильм мы делали с любовью и о любви, о честных отношениях между людьми. Это то, чего хотят миллионы, мне кажется. Прокат продолжается. “Я, та, он, она“ и вся команда “Квартала“ ждут вас в кинотеатрах.

На следующей неделе прокат фильма “Я, ты, он, она“ стартует и в странах Балтии - 11 января в кинотеатрах Латвии и Литвы, 18 января - в Эстонии, а уже с 10 января - в Казахстане.

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