Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Ариана Гранде отказалась от романов с мужчинами

Комментариев: 0
Американская исполнительница Ариана Гранде сделала заявление о своей личной жизни.
Ариана Гранде отказалась от романов с мужчинами
Ариана Гранде отказалась от романов с мужчинами
 Getty Images

Популярная 25-летняя исполнительница Ариана Гранде заявила, что перестает заводить романтические отношения с мужчинами.

Об этом шла речь в ее интервью телеканалу NBS.

Читай также: Ариана Гранде избавилась от своей главной “фишки“

По словам артистки, такое решение продиктовано желанием полностью посвятить себя музыкальной карьере. Кроме того, Ариана заявила, что она полностью разочаровалась в личной жизни.

Отметим, что недавно Гранде разошлась с актером Питом Дэвидсоном, с которым была обручена.

Ариана Гранде и Пит Дэвидсон
Ариана Гранде и Пит Дэвидсон
 Getty Images

После этого певица выпустила хит Thank U, Next, посвященный всем бывшим бойфрендам.


До Пита Ариана почти два года встречалась с рэпером Маком Миллером. Спустя 4 месяца после их расставания музыкант умер от передозировки наркотиками.

Ариана Гранде и Мак Миллер
Ариана Гранде и Мак Миллер
 Getty Images

Напомним, ранее украинская певица Тина Кароль покорила поклонников глубоким декольте.

Поделись:
Теги: Ариана Гранде
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь