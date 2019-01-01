Американская исполнительница Ариана Гранде сделала заявление о своей личной жизни.

Ариана Гранде отказалась от романов с мужчинами Getty Images

Популярная 25-летняя исполнительница Ариана Гранде заявила, что перестает заводить романтические отношения с мужчинами.

Об этом шла речь в ее интервью телеканалу NBS.

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По словам артистки, такое решение продиктовано желанием полностью посвятить себя музыкальной карьере. Кроме того, Ариана заявила, что она полностью разочаровалась в личной жизни.

Отметим, что недавно Гранде разошлась с актером Питом Дэвидсоном, с которым была обручена.

Ариана Гранде и Пит Дэвидсон Getty Images

После этого певица выпустила хит Thank U, Next, посвященный всем бывшим бойфрендам.





До Пита Ариана почти два года встречалась с рэпером Маком Миллером. Спустя 4 месяца после их расставания музыкант умер от передозировки наркотиками.

Ариана Гранде и Мак Миллер Getty Images

Напомним, ранее украинская певица Тина Кароль покорила поклонников глубоким декольте.