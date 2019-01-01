Фронтмен легендарной украинской группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук приглашает поклонников на благотворительный концерт коллектива.

21 января 2019 года в Национальной опере Украины по инициативе Святослава Вакарчука состоится благотворительный концерт группы “Океан Ельзи“ в сопровождении Национального камерного ансамбля “Киевские солисты“.

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Средства, собранные с билетов на концерт, будут направлены на поддержку семей и детей погибших защитников Украины.

Святослав Вакарчук говорит о выступлении так:

Идея проведения такого концерта в Киеве, дома, родилась после нашего выступления с литовским оркестром Святого Кристофора в конце декабря 2018 года в Вильнюсе. Средства, собранные во время того выступления, были переданы в помощь, в частности, Луганскому детскому дому, который после начала войны был перемещен и находится в помещениях Северодонецкого интерната.

Концерт 21 января в Киеве в Национальной опере Украины также является благотворительным и мы решили все собранные с билетов средства передать семьям, детям погибших защитников Украины. Это именно те, кто нуждаются в нашей и моральной и материальной поддержки. Я считаю, что очень важно - забыть хоть на миг о наших обычных, иногда надуманных, проблемах, о предвыборной лихорадке и остальных вещах, которые отвлекают внимание от действительно важного. Искренне надеюсь, что этот концерт, это доброе дело объединят нас всех.

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Специальная визуальная история придаст необыкновенное очарование событию. В Киев с Вильнюса пригласили известного литовского художника-осветителя Арвидаса Буинаускаса, который разработал специальное световое шоу для выступления “Океана Ельзи“ с оркестром.

В Киеве состоится благотворительный концерт группы "Океан Ельзи" пресс-служба

Посмотреть его работы можно, в частности, на фотографиях с концерта в Вильнюсе 20 декабря.

Напомним, популярная украинская группа The Erised распалась. Подробности читайте здесь.