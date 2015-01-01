Популярная украинская группа распалась

Участники группы The Erised огорчили своих поклонников заявлением.

Молодая украинская группа The Erised объявила о своем распаде.

Сообщение от участников коллектива было опубликовано на официальной Facebook-странице группы:

история The Erised подошла к концу...

спасибо всем, кто был с нами!

|this is the end of the story...

Поклонников коллектива очень расстроило такое заявление, о чем свидетельствуют многочисленные комментарии:

Реакция поклонников на распад группы The Erised facebook.com/theerised

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The Erised - украинская англоязычная группа, которая в 2015 году выпустила своей дебютный ЕР на британском лейбле. Коллектив получил хорошие отзывы от критиков и стал узнаваемым на международной арене. В тот период на западе о них знали даже больше, чем на родине.

В 2018 году принимали участие в Нацотборе на “Евровидение“, вышли в финал, однако не смогли выбороть победу. Именно благодаря конкурсу The Erised наконец-то начали узнавать в Украине.

Изначально в состав коллектива входило четыре человека - Соня Сухорукова (вокал), Даниил Марин (клавиши), Александр Люлякин (барабаны), Игорь Кириленко (гитара). В 2017-м группу со скандалом покинул Игорь, который теперь играет в группе The Gitas и живет в Лос-Анджелесе.

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