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Ким Кардашьян станет мамой в четвертый раз

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Американская светская львица Ким Кардашьян ожидает пополнения в семье: подробности.
Ким Кардашьян станет мамой в четвертый раз
Ким Кардашьян станет мамой в четвертый раз
Getty Images

Американская звезда Instagram Ким Кардашьян и ее муж, рэпер Канье Уэст ожидают пополнения в семье - у пары родится четвертый ребенок.

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Малыша выносит суррогатная мать, об этом передает Us Weekly. У пары родится еще один мальчик.

Говорят, что Канье Уэст всегда мечтал о четырех детях - наконец-то его мечта исполнится.

Отметим, что супруги уже воспитывают две дочери - пятилетнюю Норт и почти годовалую Чикаго и трехлетнего сына Сейнта.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merry Christmas 🎄

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Напомним, известный певец Рики Мартин в третий раз стал отцом.

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Теги: Ким Кардашьян, Канье Уэст, ребенок
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