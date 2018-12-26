Ким Кардашьян станет мамой в четвертый раз
Американская светская львица Ким Кардашьян ожидает пополнения в семье: подробности.
Американская звезда Instagram Ким Кардашьян и ее муж, рэпер Канье Уэст ожидают пополнения в семье - у пары родится четвертый ребенок.
Читай также: Ким Кардашьян получила на Рождество подарок за 14 миллионов долларов
Малыша выносит суррогатная мать, об этом передает Us Weekly. У пары родится еще один мальчик.
Говорят, что Канье Уэст всегда мечтал о четырех детях - наконец-то его мечта исполнится.
Отметим, что супруги уже воспитывают две дочери - пятилетнюю Норт и почти годовалую Чикаго и трехлетнего сына Сейнта.
Напомним, известный певец Рики Мартин в третий раз стал отцом.
Полная версия правил