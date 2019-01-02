"Голос країни-9": названа дата премьеры
20 января в 21:00 на телеканале “1+1“ состоится грандиозная премьера девятого сезона вокального проекта “Голос країни“ с новым тренерским составом, в который вошли певица Тина Кароль, шоумен Потап, мультиартист MONATIK и международная звезда Dan Balan.
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Украинская певица Тина Кароль в шестой раз займет тренерское кресло “Голосу країни“, а для популярного певца и успешного продюсера Потапа это юбилейный сезон, ведь он уже пятый год становится тренером вокального проекта.
Впервые к знакомым нам тренерам взрослого “Голосу країни“ присоединятся украинский артист MONATIK, который до этого был наставником в детском проекте “Голос.Діти“ и международная звезда Dan Balan, который в 2009 году был номинирован на американскую музыкальную премию Grammy, как соавтор хита Live Your Life в исполнении Rihanna и рэпера TI. Артисты признались, что участие в масштабном проекте “Голос країни“ для них будет новым опытом, но они готовы к борьбе за особенный голос.
Девятый сезон обещает открыть зрителям новые лица и новые таланты, ведь этот год пройдет под слоганом “Зірки серед нас“. Так, команда “Голосу країни“ прослушала более 10 000 вокалистов со всей Украины, а также из соседних стран и других. В результате, на слепые прослушивания попало около 100 участников, которые имели возможность побороться за участие в проекте и место в команде одного из известных тренеров.
В этом сезоне телезрителей ждут нововведения. Читайте о них здесь.
Напомним, Яна Кутишевская дала первое интервью после победы на реалити “Топ-модель по-украински“. Прочитать его можно здесь.
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