Украинская ведущая выходит замуж за ресторатора

Ведущая канала "1+1" Леся Матвеева поделилась с поклонниками радостной новостью о личной жизни.

Психоаналитик и ведущая канала “1+1“ Леся Матвеева обручилась со своим возлюбленным.

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Избранником женщины стал известный ресторатор Валерий Созановский. Незадолго до Нового года Леся опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото с возлюбленной, сопроводив его такой подписью:

Сегодня такая суета, что вообще не до списка итогов года. Подведу его этим фото. Наш год был просто замечательным и прошел он именно под словом НАШ с Валерием.

1 января Матвеева опубликовала фото с помолвочным кольцом и сообщила поклонникам, что ответила “да“ на предложение руки и сердца.

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Для Леси Матвеевой этот брак будет уже вторым. В 2006 году она вышла замуж за Льва Парцхаладзе, от него женщина родила двоих детей - сына Егора и дочь Ангелину. После 10 лет брака пара распалась.

Леся Матвеева и Лев Парцхаладзе JetSetter.ua

Напомним, известный певец Рики Мартин в третий раз стал отцом.