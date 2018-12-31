Украинская ведущая выходит замуж за ресторатора
Психоаналитик и ведущая канала “1+1“ Леся Матвеева обручилась со своим возлюбленным.
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Избранником женщины стал известный ресторатор Валерий Созановский. Незадолго до Нового года Леся опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото с возлюбленной, сопроводив его такой подписью:
Сегодня такая суета, что вообще не до списка итогов года. Подведу его этим фото. Наш год был просто замечательным и прошел он именно под словом НАШ с Валерием.
Сегодня такая суета, что вообще не до списка итогов года🤷♀ Подведу его этим фото. Наш год был просто замечательным❤ и прошел он именно под словом НАШ с @sozanovskiy ❤ Я хочу поздравить всех с наступающим и пожелать вам просто СЧАСТЬЯ! Это самое главное. Все остальное - стоит только захотеть.
1 января Матвеева опубликовала фото с помолвочным кольцом и сообщила поклонникам, что ответила “да“ на предложение руки и сердца.
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Для Леси Матвеевой этот брак будет уже вторым. В 2006 году она вышла замуж за Льва Парцхаладзе, от него женщина родила двоих детей - сына Егора и дочь Ангелину. После 10 лет брака пара распалась.
Напомним, известный певец Рики Мартин в третий раз стал отцом.
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