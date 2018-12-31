Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Украинская ведущая выходит замуж за ресторатора

Комментариев: 0
Ведущая канала "1+1" Леся Матвеева поделилась с поклонниками радостной новостью о личной жизни.
Леся Матвеева обручилась
Леся Матвеева обручилась
instagram.com/lesiamatveyeva

Психоаналитик и ведущая канала “1+1“ Леся Матвеева обручилась со своим возлюбленным.

Читай также: Светлана Лобода заговорила о своей свадьбе

Избранником женщины стал известный ресторатор Валерий Созановский. Незадолго до Нового года Леся опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото с возлюбленной, сопроводив его такой подписью:

Сегодня такая суета, что вообще не до списка итогов года. Подведу его этим фото. Наш год был просто замечательным и прошел он именно под словом НАШ с Валерием.

1 января Матвеева опубликовала фото с помолвочным кольцом и сообщила поклонникам, что ответила “да“ на предложение руки и сердца.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Да❤

Допис, поширений Леся Матвеева🔹Lesia Matveyeva (@lesiamatveyeva)

 

Читай также: Майли Сайрус вышла замуж

Для Леси Матвеевой этот брак будет уже вторым. В 2006 году она вышла замуж за Льва Парцхаладзе, от него женщина родила двоих детей - сына Егора и дочь Ангелину. После 10 лет брака пара распалась.

Леся Матвеева и Лев Парцхаладзе
Леся Матвеева и Лев Парцхаладзе
JetSetter.ua

Напомним, известный певец Рики Мартин в третий раз стал отцом.

Поделись:
Теги: Леся Матвеева, Валерий Созановский, помолвка, фото
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь