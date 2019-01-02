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Полиция начала расследовать избиение DZIDZIO

Комментариев: 2
Утром 28 декабря в Киеве избили известного музыканта Михаила Хому, лидера группы DZIDZIO: узнайте, как отреагировала полиция.
Полиция начала расследовать избиение DZIDZIO
Полиция начала расследовать избиение DZIDZIO
instagram.com/dzidzio/

Утром 28 декабря в Киеве возле одной из столичных радиостанций избили музыканта Михаила Хому - лидера группы DZIDZIO.

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Артист утверждает, что к нападению причастен некий рейдер Михаил Мишков (вот как он выглядит). Как сообщила “Укринформу“ пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Киеве Оксана Блищик, делом уже занялись правоохранительные органы:

По факту нападения на солиста группы DZIDZIO Михаила Хому было возбуждено уголовное дело по статье 125 Уголовного кодекса. Это легкие телесные повреждения

Сам Хома говорил, что будет до последнего бороться с рейдерством при помощи закона.

Напомним, DZIDZIO поздравил украинцев с Новым годом с больничной койки.

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Теги: Dzidzio, избиение, полиция
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  02.01.2019, 15:52
Оценка:  0
гость
Ссыкливое бездарное чмо
pусский  (аноним)  02.01.2019, 15:42
Оценка:  0
pусский
Пока расследуют, ему снова пизды дадут, он такая лошара!
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