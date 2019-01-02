Полиция начала расследовать избиение DZIDZIO

Утром 28 декабря в Киеве избили известного музыканта Михаила Хому, лидера группы DZIDZIO: узнайте, как отреагировала полиция.

Утром 28 декабря в Киеве возле одной из столичных радиостанций избили музыканта Михаила Хому - лидера группы DZIDZIO.

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Артист утверждает, что к нападению причастен некий рейдер Михаил Мишков (вот как он выглядит). Как сообщила “Укринформу“ пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Киеве Оксана Блищик, делом уже занялись правоохранительные органы:

По факту нападения на солиста группы DZIDZIO Михаила Хому было возбуждено уголовное дело по статье 125 Уголовного кодекса. Это легкие телесные повреждения

Сам Хома говорил, что будет до последнего бороться с рейдерством при помощи закона.

Напомним, DZIDZIO поздравил украинцев с Новым годом с больничной койки.