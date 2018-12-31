"Каждый имеет право ошибаться": Узелков намекнул на причину развода
На днях украинцев шокировала официальная новость о том, что тренеры проекта “Зважені та щасливі“ Вячеслав и Марина Узелковы развелись.
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Накануне Нового года Вячеслав на своей странице в соцсети Instagram намекнул на причину развода. Судя по всему, инициатором стала Марина:
Я мужчина и мне сложно что-то объяснять и что-то говорить про наши отношения с Мариной. Но скажу, что для меня семья - это святое. Для каждого мужчины его любимая - самая лучшая. Я ОДНОЛЮБ. Марина - самая лучшая женщина, самая красивая, самая добрая, справедливая, лучшая мама. Она мама наших долгожданных деток. Вопреки всем врачам и “доброжелателям“, Марина подарила мне замечательных деток. Я считаю, что каждый имеет право ошибаться. И я признаю это за ней. И очень надеюсь, что все станет на свои места. Рано, или поздно. И мне, как мужчине, остаётся только ждать. Ждать с терпением и ЛЮБОВЬЮ. Больше мне нечего предложить. Марина из семьи, где женщины не только красивые, но и мудрые.
В преддверии Нового Года, я хочу всех поблагодарить за поддержку мою и веру в мою семью. Я мужчина и мне сложно что-то объяснять и что-то говорить про наши отношения с Мариной. Но скажу, что для меня семья---это святое. Для каждого мужчины его любимая--самая лучшая. Я ОДНОЛЮБ. Марина---самая лучшая женщина, самая красивая, самая добрая, справедливая, лучшая мама. Она мама наших долгожданных деток. Вопреки всем врачам и “доброжелателям“, Марина подарила мне замечательных деток. Я считаю, что каждый имеет право ошибаться. И я признаю это за ней. И очень надеюсь, что все станет на свои места. Рано, или поздно. И мне, как мужчине, остаётся только ждать. Ждать с терпением и ЛЮБОВЬЮ. Больше мне нечего предложить. Марина из семьи, где женщины не только красивые, но и мудрые. ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ. ЛЮБВИ, МИРА, ТЕРПЕНИЯ И ВЗАИМОПОНИМАНИЯ. ПУСТЬ В ВАШИХ СЕРДЦАХ ВСЕГДА ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ. Я ЛЮБЛЮ И Я СЧАСТЛИВЫЙ. И БЕРЕГИТЕ СВОИХ ДРУЗЕЙ И СЕМЬИ. КАК ВЫЯСНИЛОСЬ, ЭТО НЕ НОРМА----ЭТО ПОДАРКИ, КОТОРЫЕ НУЖНО ОБЕРЕГАТЬ. PS. ЛЮБЛЮ, ЛЮБИЛ И БУДУ ЛЮБИТЬ ВЕЧНО. #узелковаМарина #узелков #uzelkova #uzelkoff_official #uzelkov #зваженітащасливі #любовь #семья #мир #взаимлпонимание
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Марина и Вячеслав познакомились в 1997 году, еще в студентское время. Сначала начинающий спортсмен не произвел впечатление на молодую красивую студентку, но девушка понравилась ему настолько, что он твердо решил любой ценой ее добиться. В итоге у пары начала зарождаться любовь.
В браке Узелковых родились сын Роберт и дочь Оливия.
Напомним, ранее модель Тина Кунаки подтвердила слухи о своей беременности и показала округлившийся живот на обнаженном фото.
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