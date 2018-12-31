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Как Потап встретил Новый год 2019: Фото, видео

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Певец показал, как зажег на курорте в Египте.
Как Потап встречал Новый год
Как Потап встречал Новый год
instagram.com/realpotap/

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Потап вместе с группой  MOZGI встречали Новый год  на сцене. Группа MOZGI выступала  на известном египетском курорте  Шарм-эш-шейх.  Об этом рассказал Потап на своей страничке Instagram.

“Мы сегодня пели на трёх языках,для самой Интернешнл аудитории и разорвали в хлам,спасибо всем , все теперь в заслуженный vacation ,thanks for everything,let’s go further“  - написал  Потап.

Также исполнитель выложил несколько видео с выступления в клубе Taj Mahal

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy Sharm el Sheikh! #mozgi

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)


Потап не забыл поздравить поклонников с Новым годом. На своей страничке в Instagram он поблагодарил поклонников, что они ходят на его концерты  и слушают его песни.  Исполнитель пожелал своим подписчикам оставаться хорошими людьми.

“Пожалуйста, будьте хорошими людьми“, – обратился Потап к поклонникам

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

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Теги: Потап, звездные новости, MOZGI
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