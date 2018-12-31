Как Потап встретил Новый год 2019: Фото, видео

Певец показал, как зажег на курорте в Египте.

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Потап вместе с группой MOZGI встречали Новый год на сцене. Группа MOZGI выступала на известном египетском курорте Шарм-эш-шейх. Об этом рассказал Потап на своей страничке Instagram.

“Мы сегодня пели на трёх языках,для самой Интернешнл аудитории и разорвали в хлам,спасибо всем , все теперь в заслуженный vacation ,thanks for everything,let’s go further“ - написал Потап.

Также исполнитель выложил несколько видео с выступления в клубе Taj Mahal



Потап не забыл поздравить поклонников с Новым годом. На своей страничке в Instagram он поблагодарил поклонников, что они ходят на его концерты и слушают его песни. Исполнитель пожелал своим подписчикам оставаться хорошими людьми.

“Пожалуйста, будьте хорошими людьми“, – обратился Потап к поклонникам

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 31 Дек 2018 в 11:31 PST

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