Как Потап встретил Новый год 2019: Фото, видео

Читай также: Костя Боровский ушел из “Топ-модели по-украински“

Потап вместе с группой MOZGI встречали Новый год на сцене. Группа MOZGI выступала на известном египетском курорте Шарм-эш-шейх. Об этом рассказал Потап на своей страничке Instagram.

“Мы сегодня пели на трёх языках,для самой Интернешнл аудитории и разорвали в хлам,спасибо всем , все теперь в заслуженный vacation ,thanks for everything,let’s go further“ - написал Потап.