Татьяна Литвинова показала взрослого сына

Телеведущая поделилась редким фото с наследником.

Читай также: Pianoбой представил новую песню в прямом эфире “Х-фактор“ (видео)

Ведущая проекта “МастерШеф“ не афиширует свою личную жизнь. В интервью она редко говорит о семье и своем старшем сыне. Но перед новогодними праздниками Татьяна порадовала поклонников редким семейным фото. На своей страничке в Instagram она показала совместное фото с 19- летним сыном Вовой в домашней обстановке.

Также телеведущая поделилась своими мыслями насчет материнства. Она считает, что быть мамой – это самая ответственная работа в мире.

“Самая ответственная и любимая работа в мире - быть мамой! А ещё и мамой ТАКОГО СЫНА, так ваще!“ - написала Татьяна Литвинова

Татьяна Литвинова с сыном Вовой instagram.com/tanita_litvinova

Подписчики оставили много приятных комментариев Татьяне и отметили, что она молодо выглядит.

Ранее, мы рассказывали, что MONATIK раскрыл секрет успеха своих песен.

