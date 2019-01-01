Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Татьяна Литвинова показала взрослого сына

Комментариев: 0
Телеведущая поделилась редким фото с наследником.
Татьяна Литвинова показала редкое фото сына
Татьяна Литвинова показала редкое фото сына
instagram.com/tanita_litvinova

Читай также: Pianoбой представил новую песню в прямом эфире “Х-фактор“ (видео)

Ведущая проекта  “МастерШеф“  не афиширует свою личную жизнь. В интервью она редко говорит о семье и своем старшем сыне. Но перед новогодними праздниками Татьяна порадовала поклонников редким семейным фото. На своей страничке в Instagram она показала  совместное  фото с 19- летним сыном Вовой в домашней обстановке.
Также телеведущая поделилась своими мыслями насчет материнства. Она считает, что быть мамой – это самая ответственная работа в мире.

“Самая ответственная и любимая работа в мире - быть мамой! А ещё и мамой ТАКОГО СЫНА, так ваще!“ - написала Татьяна Литвинова

Татьяна Литвинова с сыном Вовой
Татьяна Литвинова с сыном Вовой
instagram.com/tanita_litvinova

Подписчики оставили много приятных комментариев Татьяне и отметили, что она молодо выглядит.

Ранее, мы рассказывали, что MONATIK раскрыл секрет успеха своих песен.
 

Поделись:
Теги: Татьяна Литвинова, МастерШеф, семейное фото, звездные новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь