Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Леся Никитюк выложила фото возле елки в двусмысленной позе

Комментариев: 3
Новогоднюю фотографию Никитюк раскритиковали в Сети.

Леся Никитюк
Леся Никитюк
instagram.com/lesia_nikituk

Читай также: Надя Дорофеева начала 2019-й с кардинально новой прически

Украинская телеведущая Леся Никитюк поздравила подписчиков в Инстаграм с Новым Годом и выложила фото у новогодней елки в короткой юбке с расставленными ногами. К колену Никитюк подскакивает собачка.
Пользователи отметили, что у Леси очень красивые и длинные ноги, однако поза довольно двусмысленна. 

Читай также: Ким Кардашьян получила на Рождество подарок за 14 миллионов долларов

Некоторые шутят, что на  фото запечатлен “миг до порванных собакой колготок“.

Также один из пользователей отметил, что “ноги Никитюк - это какой-то отдельный вид искусства“.

Ранее мы писали, что Мейхер поделилась неожиданными творческими планами.

Поделись:
Теги: Леся Никитюк, Новый год 2019, новогоднее поздравление
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
pусский  (аноним)  01.01.2019, 16:46
Оценка:  0
pусский
Наверное, спрятала в пизде сосиску, тоже мне невидаль!
Pivkov3    01.01.2019, 16:27
Оценка:  0
Pivkov3
вот это новость! Топ ТОП!!!
Mydove    01.01.2019, 16:24
Оценка:  0
Mydove
Ноги как ноги, но 43 размера...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь