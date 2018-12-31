Леся Никитюк выложила фото возле елки в двусмысленной позе

Новогоднюю фотографию Никитюк раскритиковали в Сети.

Леся Никитюк instagram.com/lesia_nikituk

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Украинская телеведущая Леся Никитюк поздравила подписчиков в Инстаграм с Новым Годом и выложила фото у новогодней елки в короткой юбке с расставленными ногами. К колену Никитюк подскакивает собачка.

Пользователи отметили, что у Леси очень красивые и длинные ноги, однако поза довольно двусмысленна.

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Некоторые шутят, что на фото запечатлен “миг до порванных собакой колготок“.

Также один из пользователей отметил, что “ноги Никитюк - это какой-то отдельный вид искусства“.

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