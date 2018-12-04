Надя Дорофеева начала 2019-й с кардинально новой прически
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Украинская исполнительница, участница дуэта “Время и Стекло“ Надя Дорофеева удивила поклонников неожиданным образом.
Сегодня, 1 января, певица выложила в своем Инстаграм фото с кардинально новой прической - “африканскими“ кудрями.
“Доброе утро и С Новым Годом! Мой 2019-й начался с новой причёски и оочень хорошего настроения“, - написала Дорофеева.
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Новый образ Нади активно комментируют пользователи.
“Класс! Снимись в клипе с такой прической“, - написали в комментариях.
Однако, есть пользователи, которые категорически “забраковали“ кудри Дорофеевой.
“Ужас, зачем сделала“ - написали в комментариях.
Дорофеева часто экспериментирует с волосами - скажем, на награждении премией от М1, которое проходило в начале декабря, у нее была асимметричная стрижка и более светлый тон.
Ранее мы писали, что Мейхер заинтриговала планами на будущее.
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