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Надя Дорофеева начала 2019-й с кардинально новой прически

Комментариев: 1
Надя Дорофеева выложила в сеть фото с кудрями.

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева
instagram.com/nadyadorofeeva/

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Украинская исполнительница, участница дуэта “Время и Стекло“ Надя Дорофеева удивила поклонников неожиданным образом.
Сегодня, 1 января, певица выложила в своем Инстаграм фото с кардинально новой прической - “африканскими“ кудрями.
“Доброе утро и С Новым Годом! Мой 2019-й начался с новой причёски и оочень хорошего настроения“, - написала Дорофеева.

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Новый образ Нади активно комментируют пользователи. 

“Класс! Снимись в клипе с такой прической“, - написали в комментариях.

Однако, есть пользователи, которые категорически “забраковали“ кудри Дорофеевой.

“Ужас, зачем сделала“ - написали в комментариях.

Дорофеева часто экспериментирует с волосами - скажем, на награждении премией от М1, которое проходило в начале декабря, у нее была асимметричная стрижка и более светлый тон.

Ранее мы писали, что Мейхер заинтриговала планами на будущее. 

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Теги: Надя Дорофеева, Время и Стекло, украинская музыка
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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nvk1945    01.01.2019, 14:45
Оценка:  0
nvk1945
Да это очень важная новость))))
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