Надя Дорофеева начала 2019-й с кардинально новой прически

Надя Дорофеева выложила в сеть фото с кудрями.

Надя Дорофеева instagram.com/nadyadorofeeva/

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Украинская исполнительница, участница дуэта “Время и Стекло“ Надя Дорофеева удивила поклонников неожиданным образом.

Сегодня, 1 января, певица выложила в своем Инстаграм фото с кардинально новой прической - “африканскими“ кудрями.

“Доброе утро и С Новым Годом! Мой 2019-й начался с новой причёски и оочень хорошего настроения“, - написала Дорофеева.

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Новый образ Нади активно комментируют пользователи.

“Класс! Снимись в клипе с такой прической“, - написали в комментариях.

Однако, есть пользователи, которые категорически “забраковали“ кудри Дорофеевой.

“Ужас, зачем сделала“ - написали в комментариях.

Дорофеева часто экспериментирует с волосами - скажем, на награждении премией от М1, которое проходило в начале декабря, у нее была асимметричная стрижка и более светлый тон.

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