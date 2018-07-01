И в 90 лет можно быть успешной моделью: История пожилой британки

В свои 90 британская модель продолжает покорять мир моды.

Читай также: Анджелина Джоли может стать президентом США?

Дафни Селф 90 лет и она является самой пожилой моделью в мире. В канун Нового года стало известно, что женщине вручат орден Британской империи за помощь пожилым людям реализовываться в модельном бизнесе.

Свою карьеру модели британка начала, когда ей был 21 год. Но популярность к ней пришла в возрасте 70 лет, когда она снялась в фотосессии для журнала Vogue. Эта фотосессия произвела революцию в мире моды. Пожилые люди стали получать приглашения на съемки.

Читай также: “Время и Стекло“ выпустили долгожданную лирическую песню

Дафна не собирается уходить на пенсию, у нее уже запланировано несколько кампаний с именитыми брендами в 2019 году. О своем возрасте она говорит, что это лишь цифра. Ощущает она себя гораздо моложе.

C 2015 Дафна руководит академией, где делится своим жизненным опытом не только с пенсионерами.

История успеха пожилой британки instagram.com/daphneselfe

Орден Британской империи был основа в 1917 году, как военная награда. С 2012 года в честь бриллиантового юбилея королевы орден стали вручить и гражданскому населению.

Ранее, мы рассказывали, чем сейчас занимается победительница проекта “Топ-модель по -украински“