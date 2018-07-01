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И в 90 лет можно быть успешной моделью: История пожилой британки

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В свои 90 британская модель продолжает покорять мир моды.
История успеха пожилой британки
История успеха пожилой британки
instagram.com/daphneselfe

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Дафни Селф  90 лет и она является самой пожилой моделью в мире. В канун Нового года стало известно, что женщине вручат орден Британской империи за помощь пожилым людям реализовываться  в модельном бизнесе.

Свою карьеру модели  британка начала, когда ей был 21 год. Но популярность к  ней пришла в возрасте 70 лет, когда она снялась в фотосессии для журнала Vogue. Эта фотосессия произвела революцию в мире моды. Пожилые люди стали получать приглашения на съемки.

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Дафна не собирается уходить на пенсию, у нее уже запланировано несколько кампаний с именитыми брендами в 2019 году.  О своем возрасте она говорит, что это лишь цифра. Ощущает она себя гораздо моложе.
C 2015 Дафна руководит академией, где делится своим жизненным опытом не только с пенсионерами.

История успеха пожилой британки
История успеха пожилой британки
instagram.com/daphneselfe

Орден Британской империи был основа в 1917 году, как военная награда. С 2012 года  в честь бриллиантового юбилея королевы  орден стали вручить и гражданскому населению.

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Теги: британская модель, пожилая модель, успешная модель
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