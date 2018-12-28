Мейхер удивила творческими планами на 2019-й

Надежда Мейхер поделилась, что собирается вернуться к народным танцам.

Надежда Мейхер instagram.com/nadyameiher/

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Украинская певица, экс-участница группы ВИА гра, Надежда Мейхер выложила в Инстаграм архивные фото, где она в украинских костюмах танцует народные танцы.

В подписи к подборке артистка поблагодарила руководителя коллектива, в котором танцевала с 14-ти лет - Олега Попика, а также намекнула, что вскоре поклонники увидят ее в неожиданном образе.

В первую очередь я хочу поблагодарить Олега Попика, который, наверняка не подозревая того, как сложиться моя творческая жизнь, точно верил в меня, мой потенциал. Я “жила на сцене“; была не угомонённой, готова бы трудиться сутки на пролёт,совершенствовать технику, дарить свою душу и улыбку, а мой хореограф давал мне свободу развиваться. В Новом 2019 году вы увидите меня в роли танцовщицы украинских, таких любимых танцев, а я окунусь в приятную ностальгию тех времён, когда сцена и танец,зритель, были приоритетами в моей жизни, - написала Мейхер.

Ранее мы писали, что фанаты Тины Кароль выложили видео, где она моется в платье под душем.