Мейхер удивила творческими планами на 2019-й
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Украинская певица, экс-участница группы ВИА гра, Надежда Мейхер выложила в Инстаграм архивные фото, где она в украинских костюмах танцует народные танцы.
В подписи к подборке артистка поблагодарила руководителя коллектива, в котором танцевала с 14-ти лет - Олега Попика, а также намекнула, что вскоре поклонники увидят ее в неожиданном образе.
В первую очередь я хочу поблагодарить Олега Попика, который, наверняка не подозревая того, как сложиться моя творческая жизнь, точно верил в меня, мой потенциал. Я “жила на сцене“; была не угомонённой, готова бы трудиться сутки на пролёт,совершенствовать технику, дарить свою душу и улыбку, а мой хореограф давал мне свободу развиваться. В Новом 2019 году вы увидите меня в роли танцовщицы украинских, таких любимых танцев, а я окунусь в приятную ностальгию тех времён, когда сцена и танец,зритель, были приоритетами в моей жизни, - написала Мейхер.
Впервые во Франции я побывала в возрасте 16 лет. Тогда училась в Педагогическом Училище г. Хмельницкий ( теперь Хмельницкая гуманитарно педагогическая академия (ХГПА). И не потому, что мечтала стать учителем😉, а потому, что меня пригласили танцевать в коллектив народных танцев « Василечки»(который базируется при училище), хореограф Олег Попик. Именно этому человеку я безмерно благодарна. Мне было ещё 14 лет, когда приехав из Волочиска с другим коллективом народных танцев на конкурс в Хмельницкий, во время нашего выступления на меня обратил внимание Олег Попик. Тогда он подошёл к моему хореографу , и подробно расспросил обо мне. Я как раз заканчивала 9 класс и жаждала покинуть маленький, тесный для творческого человека городок))). Мама хотела чтобы я поступила в город Тернополь на Факультет іноземних мов ТНПУ . Но я рвалась на сцену 😉. И вот у меня появился шанс и учится, и танцевать в коллективе, который к тому же каждый год ездил во Францию на гастроли.Единожды Мне удалось поехать на гастроли. Как раз на первом, третьем и 4-ом фото мы во Франции. Спустя годы Франция, французский шансон сыграет в моей жизни важную роль, но... В первую очередь я хочу поблагодарить Олега Попика, который , наверняка не подозревая того, как сложиться моя творческая жизнь, жизнь танцора, точно верил в меня, мой потенциал. Он увидел главное... Я «жила на сцене»; была не угомонённой, готова бы трудиться сутки на пролёт,совершенствовать технику, дарить свою душу и улыбку во все 32 на сцене))), а мой хореограф давал мне свободу чтобы развиваться... В Новом 2019 году вы увидите меня в роли танцовщицы украинских, таких любимых танцев , а я окунусь в приятную ностальгию тех времён, когда сцена и танец,зритель, были приоритетами в моей жизни... #следоватьсвоеймечте #надеждамейхер #народныетанцы #проект
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