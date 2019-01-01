Певица рассказала, почему в ее доме нет новогодней елки.

Читай также: Ольга Сумская рассказала, в кого ей пришлось перевоплотиться на Новый год

Пока все звезды выставляют фото возле своих новогодних елок и оставляют новогодние поздравления, певица Джамала в своем Instagram удивила неожиданным признанием. В этом году певица не поставила главный атрибут Нового года – елку. По словам Джамалы она не смогла найти красивую искусственную елку, а живую – ей жалко ради одного праздника. Также певица поинтересовалась у своих поклонников, как у них обстоят дела с елкой.

“Как у вас обстоят дела с ёлкой?Я в этом году так и не решилась. Натуральные я не покупаю (мне жалко дерево, на один праздник), а искусственные мне не понравились. Так и не выбрала. А вы?“ - спросила Джамала у своих подписчиков.



Джамала отказалась от главного новогоднего украшения instagram.com/jamalajaaa

Поклонники певицу поддержали. Кто-то написал, что ставит искусственную елку, кто-то, что не ставит никакой.





Ранее, мы рассказывали, как Сергей Бабкин празднует новогодние праздники в Лапландии.