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Джамала отказалась от главного новогоднего украшения

Комментариев: 1
Певица рассказала, почему в ее доме нет новогодней елки.
Джамала отказалась от главного новогоднего украшения
Джамала отказалась от главного новогоднего украшения
instagram.com/jamalajaaa

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Пока все звезды  выставляют фото возле своих новогодних елок и оставляют новогодние поздравления, певица Джамала в своем Instagram  удивила неожиданным признанием. В этом году певица не поставила главный атрибут Нового года – елку.  По словам Джамалы она не смогла найти красивую искусственную елку, а живую –  ей жалко ради одного праздника. Также певица поинтересовалась у своих поклонников, как у них обстоят дела с елкой.

“Как у вас обстоят дела с ёлкой?Я в этом году так и не решилась. Натуральные я не покупаю (мне жалко дерево, на один праздник), а искусственные мне не понравились. Так и не выбрала. А вы?“ - спросила Джамала у своих подписчиков. 

Джамала отказалась от главного новогоднего украшения
Джамала отказалась от главного новогоднего украшения
instagram.com/jamalajaaa

Поклонники певицу поддержали. Кто-то написал, что ставит искусственную елку, кто-то, что не ставит никакой.

instagram.com/jamalajaaa

Ранее, мы рассказывали, как Сергей Бабкин празднует новогодние праздники в Лапландии. 

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Теги: Джамала, новогодние традиции, новости звезд
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  01.01.2019, 13:15
Оценка:  0
гость
и здесь овца татарская лжет так как она ненавидит этот праздник. шваль колченогая продажная.
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