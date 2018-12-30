"Ну и мочишь": фанаты выложили необычное видео Тины Кароль под душем

Фаны Тины Кароль выложили видео, где певица стоит под душем в концертном платье.

Тина Кароль instagram.com/tinakarol_fantina

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Фаны Тины Кароль выложили в Сеть видео с самыми яркими моментами, которые артистка пережила в 2018-м году. В подборку попал кадр, где Тина Кароль стоит под душем в платье. Таким образом Кароль пыталась понять, как на наряд повлияет искусственный дождь, который использовали в номере.

Поклонники творчества артистки пришли в восторг от такого милого воспоминания.

“Ну ты и мочишь“, - прокомментировали видео.

Ранее мы писали, что Кароль удивила фанатом фото без бюстгальтера.