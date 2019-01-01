Пополневшая Ани Лорак пела с Газмановым и Ревой на российском фестивале

Ани Лорак засветилась на российском фестивале, она пела под фонограмму.

Ани Лорак .instagram.com/anilorak

Читай также: Светлана Лобода показала повзрослевшую дочь

Украинская певица Ани Лорак выступила с Олегом Газмановым и Александром Ревой на Russian Music Festival в Абу-Даби.

В Сети появились записи их выступлений.

Читай также: Фото дня: Регина Тодоренко на прогулке с сыном и родителями

Российский певец Олег Газманов традиционно исполнил “Белый снег“, а Ани Лорак засняли во время исполнения песни “Зажигай сердце“.

Зрители отметили, что артистка изрядно пополнела и пела под фонограмму.

Ранее мы писали, что Каменских мечтает получить “Грэмми“.