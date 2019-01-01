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Пополневшая Ани Лорак пела с Газмановым и Ревой на российском фестивале

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Ани Лорак засветилась на российском фестивале, она пела под фонограмму.

Ани Лорак
Ани Лорак
.instagram.com/anilorak

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Украинская певица Ани Лорак выступила с Олегом Газмановым и Александром Ревой на Russian Music Festival в Абу-Даби.

В Сети появились записи их выступлений.

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Российский певец Олег Газманов традиционно исполнил “Белый снег“, а Ани Лорак засняли во время исполнения песни “Зажигай сердце“.

Зрители отметили, что артистка изрядно пополнела и пела под фонограмму.

Ранее мы писали, что Каменских мечтает получить “Грэмми“.

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Теги: Ани Лорак, Олег Газманов, Рева
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Источник: ivona.bigmir.net

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