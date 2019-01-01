Пополневшая Ани Лорак пела с Газмановым и Ревой на российском фестивале
Ани Лорак засветилась на российском фестивале, она пела под фонограмму.
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Украинская певица Ани Лорак выступила с Олегом Газмановым и Александром Ревой на Russian Music Festival в Абу-Даби.
В Сети появились записи их выступлений.
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Российский певец Олег Газманов традиционно исполнил “Белый снег“, а Ани Лорак засняли во время исполнения песни “Зажигай сердце“.
Зрители отметили, что артистка изрядно пополнела и пела под фонограмму.
Ранее мы писали, что Каменских мечтает получить “Грэмми“.
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