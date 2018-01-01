Названа самая любимая песня украинцев в 2018 году

Композиция Сергея Бабкина стала самой популярной на украинских радиостанциях в уходящем 2018 году.

Самой транслируемой песней в 2018 году на украинских радиостанциях стала композиция Сергея Бабкина “Де би я“, сообщает портал ФДР, который подготовил топ-40 самых популярных песен в украинском радиоэфире.

Полный список состоит из сорока популярнейших треков на украинском радио в уходящем году, из которых 25 принадлежат украинским артистам. В топе представлены 22 украиноязычные песни, две песни на английском и одна на русском.

К слову, в 2017 году количество украинских песен в рейтинге составляло лишь 18 треков. Тогда топ возглавил Эд Ширан с хитом “Shape Of You“. Остальные композиции в ТОП-40 принадлежат артистам США (4), Великобритании (3), Германии (2), Молдовы (2), а также по одному из Литвы, Франции и России.

Напомним, что недавно Сергей Бабкин презентовал клип “Дихай повільно“.