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Названа самая любимая песня украинцев в 2018 году

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Композиция Сергея Бабкина стала самой популярной на украинских радиостанциях в уходящем 2018 году.
Названа самая любимая песня украинцев в 2018 году
Названа самая любимая песня украинцев в 2018 году
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Самой транслируемой песней в 2018 году на украинских радиостанциях стала композиция Сергея Бабкина “Де би я“, сообщает портал ФДР, который подготовил топ-40 самых популярных песен в украинском радиоэфире. 

Полный список состоит из сорока популярнейших треков на украинском радио в уходящем году, из которых 25 принадлежат украинским артистам. В топе представлены 22 украиноязычные песни, две песни на английском и одна на русском. 

К слову, в 2017 году количество украинских песен в рейтинге составляло лишь 18 треков. Тогда топ возглавил Эд Ширан с хитом “Shape Of You“. Остальные композиции в ТОП-40 принадлежат артистам США (4), Великобритании (3), Германии (2), Молдовы (2), а также по одному из Литвы, Франции и России. 

Напомним, что недавно Сергей Бабкин презентовал клип “Дихай повільно“.

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Теги: Сергей Бабкин, песня, радио
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