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Анджелина Джоли может стать президентом США?

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Голливудская актриса Анджелина Джоли намекнула, что будет баллотироваться в президенты США.
Анджелина Джоли может стать президентом США?
Анджелина Джоли может стать президентом США?
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На этой неделе известная американская актриса Анджелина Джоли в интервью для радио BBC намекнула, что не против стать новым президентом США. Подробнее узнайте далее в материале. 

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В пятницу, 28 декабря, радиоведущий Джастин Уэбб поговорил с 43-летней Джоли о политике Америки, мировом кризисе и других актуальных темах. В ходе беседы Уэбб задал Анджелине вопрос о том, не хочет ли звезда баллотироваться в президенты США. На что Джоли ответила: 

Если бы вы спросили меня 20 лет назад, я бы рассмеялась… Правда, я не знаю. Я всегда говорю, что буду там, где во мне нуждаются… 

Она также добавила, что ее работа в ООН показала, что у нее получается “эффективно сотрудничать с правительствами и с военными, что открывает немало возможностей“. 

Тогда Уэбб заметил, что Джоли могла бы попробовать выдвинуть свою кандидатуру на предварительном этапе президентских выборов и побороться за право стать кандидатом от Демократической партии США. Анджелина не стала это отрицать, однако предложила не углубляться в эту тему. 

К слову, ранее Ivona писала, что Анджелина Джоли поссорила сына с Брэдом Питтом.

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Теги: Анджелина Джоли, актриса, президент
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