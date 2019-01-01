Pianoбой представил новую песню в прямом эфире "Х-фактор" (видео)
В субботу, 29 декабря, в прямом эфире суперфинала "Х-фактор 9" Дмитрий Шуров выступил с новой песней.
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Вчера вечером состоялся суперфинал песенного шоу “Х-фактор 9“. О том, кто стал победителем, Ivona писала здесь. В прямом эфире один из звездных судей - певец Дмитрий Шуров (Pianoбой) представил новую песню, которую можно послушать прямо сейчас.
Дмитрий Шуров (Pianoбой) - “Айсберги“ (“Х-фактор 9“ суперфинал)
Зажигаельную композицию “Айсберги“ Шуров исполнил под собственный аккомпанемент пианино.
Напомним, что Дмитрий Шуров номинирован на премию YUNA 2019 в категории “Лучшая песня“.
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