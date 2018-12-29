Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем
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В минувшую пятницу, 28 декабря, тренеры проекта “Зважені та щасливі“ Марина и Вячеслав Узелковы официально объявили о своем разводе. Шокирующие подробности мы публиковали здесь. Накануне Марина Узелкова публично прокомментировала разрыв с экс-возлюбленным, опубликовав пост в Instagram.
Друзья❤️ Я Вас очень благодарю за ту неоценимую поддержку и любовь, которую ощутила от всех Ваших комментариев. Я безумно счастлива, что люди, которые здесь собрались, такие нежные, толерантные, добрые, понимающие всю горечь моих слов. Благодарю Вас за это!❤️ Я, и правда, очень переживала, показывая Вам свою боль. Но, собралась с духом и рассказала, чтоб не пустить никаких сплетен и грязных интриг. Лично для меня, это очень важно. Я в них не участвовала и участвовать не буду. Потому, что это касается не только нас двоих, но, и наших детей. И забывать об этом нельзя. . К сожалению, я не могу рассказать всего и передать всех чувств и эмоций, которых испытала в Этом году. Он был очень сложный, хотя, после всех жизненных трудностей, я не думала, что будет так больно. В тоже время, год был и ярким. Чего только стоит победа моей команды на проекте “Зважені та щасливі“ и Ваша колоссальная поддержка и поздравления! Я все берегу их в сердце! Этот год заставил на многое взглянуть по-другому. Ещё больше ценить свою семью, родителей, детей. Дети - это самое благословенное сокровище, которое только может быть❤️ Это самый главный стимул не сдаваться. Каждая женщина знает это состояние, когда кажется, что нет сил даже вздохнуть. Но, встаёт, отряхивается и двигается дальше. Я не исключение. Впереди много работы и задач, которые я не имею права не выполнить. В следующем году только новые свершения. И они обязательно будут, я обещаю! . Все мы на старте Нового Года. Все в предвкушении чуда💫. Мне тоже, несмотря на все, очень хочется верить в него. Потому, что моя вера передается Оливке и Роберту! Все подарки из детских писем деду Морозу уже заготовлены😉 И мама-фея🧚 передаст их под ёлку. Кстати, признавайтесь, кто ещё её не нарядил?
Я очень переживала, показывая Вам свою боль, но собралась с духом и рассказала, чтобы не пустить никаких сплетен и грязных интриг. Лично для меня, это очень важно. Потому, что это касается не только нас двоих, но и наших детей. И забывать об этом нельзя. К сожалению, я не могу рассказать все и передать всех чувств и эмоций, которые испытала в этом году. Он был очень сложным, хотя после всех жизненных трудностей я не думала, что будет так больно, – написала Марина.
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Она также добавила, что главным ориентиром в ее жизни остаются дети - Оливия и Роберт.
Впереди много работы и задач, которые я не имею права не выполнить. В следующем году только новые свершения. И они обязательно будут, я обещаю! Все мы на старте Нового года. Все в предвкушении чуда. Мне тоже, несмотря ни на что, очень хочется верить в них. Моя вера передается Оливии и Роберту, – добавила она.
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