Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем

28 декабря Марина Узелкова сообщила о разводе со своим мужем Вячеславом Узелковым.

Читай также: "Х-фактор": кто победит в 9 сезоне?

В минувшую пятницу, 28 декабря, тренеры проекта “Зважені та щасливі“ Марина и Вячеслав Узелковы официально объявили о своем разводе. Шокирующие подробности мы публиковали здесь. Накануне Марина Узелкова публично прокомментировала разрыв с экс-возлюбленным, опубликовав пост в Instagram.

Я очень переживала, показывая Вам свою боль, но собралась с духом и рассказала, чтобы не пустить никаких сплетен и грязных интриг. Лично для меня, это очень важно. Потому, что это касается не только нас двоих, но и наших детей. И забывать об этом нельзя. К сожалению, я не могу рассказать все и передать всех чувств и эмоций, которые испытала в этом году. Он был очень сложным, хотя после всех жизненных трудностей я не думала, что будет так больно, – написала Марина.

Читай также: "Помятые, но живые": звезды рассказали, как ремень безопасности спас им жизнь

Instagram

Она также добавила, что главным ориентиром в ее жизни остаются дети - Оливия и Роберт.

Впереди много работы и задач, которые я не имею права не выполнить. В следующем году только новые свершения. И они обязательно будут, я обещаю! Все мы на старте Нового года. Все в предвкушении чуда. Мне тоже, несмотря ни на что, очень хочется верить в них. Моя вера передается Оливии и Роберту, – добавила она.

Ранее стало известно, что DZIDZIO отменяет концерты в Украине из-за нападения.