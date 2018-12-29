DZIDZIO отменяет концерты в Украине из-за нападения: подробности

Украинский певец Дзидзьо рассказал, кто напал на него в Киеве, 28 декабря .

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Утром 28 декабря в Киеве избили украинского музыканта Михаила Хому, лидера группы DZIDZIO. Артист дал первые комментарии, о которых мы писали здесь. Свежими подробностями нападения пострадавший поделился в социальных сетях.

Так, по словам исполнителя, на него напали около восьми человек неславянской внешности.

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Дзидзьо также объявил, что вынужден отменить все запланированные концерты минимум на месяц, а также корпоративные выступления в новогоднюю ночь.

Вчера я находился в состоянии шока и не понимал серьезности происходящего. Врач диагностировал у меня разрыв барабанной перепонки левого уха. И сегодня утром я чувствую себя хуже. Поэтому врач настоял на госпитализации... Для меня как для музыканта в первую очередь важен мой слух, который я могу потерять, – поделился Михаил.

Смотрите видеокомментарий DZIDZIO по поводу своего избиения по ссылке.

Ранее сообщалось, что Костя Боровский ушел из “Топ-модели по-украински“.