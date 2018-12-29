DZIDZIO отменяет концерты в Украине из-за нападения: подробности
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Утром 28 декабря в Киеве избили украинского музыканта Михаила Хому, лидера группы DZIDZIO. Артист дал первые комментарии, о которых мы писали здесь. Свежими подробностями нападения пострадавший поделился в социальных сетях.
Так, по словам исполнителя, на него напали около восьми человек неславянской внешности.
Я хочу звернутися до всіх і розказати ситуацію, яка вчора сталася зі мною. Перед ефіром на радіо на мене напала зграя бандитів, це було близько 8 людей неслов’янської зовнішності на чолі з Михайлом Мішковим, який на мою думку, є у злочинній змові з Олегом Турком. Вчора я перебував у стані шоку і не розумів серйозності того, що відбувається. Лікар діагностував у мене розрив барабанної перетинки лівого вуха. І сьогодні зранку я почуваюся гірше. Тому лікар наполіг на госпіталізації. Я знаходжуся в лікарні і змушений буду провести тут всі Новорічні свята. Я звертаюся до всіх наших концертних партнерів, замовників, і прошу вибачити мене і мою команду, але ми змушені скасувати всі заплановані концерти мінімум на місяць, в тому числі відміняємо корпоративні виступи у Новорічну ніч. Для мене як для музиканта в першу чергу є важливим мій слух, який я можу втратити.
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Дзидзьо также объявил, что вынужден отменить все запланированные концерты минимум на месяц, а также корпоративные выступления в новогоднюю ночь.
Вчера я находился в состоянии шока и не понимал серьезности происходящего. Врач диагностировал у меня разрыв барабанной перепонки левого уха. И сегодня утром я чувствую себя хуже. Поэтому врач настоял на госпитализации... Для меня как для музыканта в первую очередь важен мой слух, который я могу потерять, – поделился Михаил.
Смотрите видеокомментарий DZIDZIO по поводу своего избиения по ссылке.
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