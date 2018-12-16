Олег Винник рассекретил свой вес и рассказал об особенностях питания

Популярный украинский певец Олег Винник признался, что не позволяет себе есть сладкое и мучное.

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Украинский певец Олег Винник, который недавно рассказал, какой изначально придумал песню “Вовчиця“, помимо концертной деятельности, достаточно времени уделяет спорту. В одном из интервью артист признался, сколько весит на самом деле и каких принципов в питании старается придерживаться.

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45-летний Винник профессионально занимается спортом уже несколько лет. В этом певцу помогает личный тренер.

Ненормированный график, неправильное питание, постоянные недосыпы, усталость – как следствие лишние килограммы. Набрав 12 кг я понял: нужно что-то менять, нужно над собой работать. Поэтому сейчас только профессиональный спорт и только с тренером, – передает слова Олега Винника “Сегодня”.

Олег также поделился, что его максимальный вес составлял 92 килограмма. Сейчас любимец украинок весит 79 кг, но его цель сбросить вес до 75-ти.

Instagram.com/kolomna_hair

Что касается питания, артист, хотя и строг к себе, но иногда все же ест "вредные" продукты.

Могу позволить себе что-нибудь сладкое, за исключением конфет и шоколада. При этом я четко понимаю: чтобы удержать форму, набранные калории нужно потратить. Так сохраняется баланс. Конечно, ограничиваю себя в мучном и стараюсь не есть вредную пищу, – прокомментировал Олег.

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