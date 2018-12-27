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Появились архивные кадры со свадьбы Майли Сайрус (фото)

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Мама певицы Майли Сайрус показала не публикованные ранее снимки со свадьбы дочери.
Повились архивные фото со свадьбы Майли Сайрус
Повились архивные фото со свадьбы Майли Сайрус
Instagram

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В воскресенье, 23 декабря, американская певица и актриса Майли Сайрус вышла замуж за своего возлюбленного - Лиама Хемсворта. Мы уже публиковали фото с церемонии бракосочетания молодых здесь. Накануне появились новые фото, которыми поделилась мама певицы.

Мама невесты Тиш Сайрус в Instagram поделилась семейным фото, на котором позирует вместе с дочерью и мужем Билли Рэй Сайрусом.

Это делает меня такой счастливой, - подписала кадры мама Майли.

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К слову, свадьба прошла в узком кругу самых близких друзей пары.

Напомним, что Майли и Лиам закрутили роман в 2009 году. Через четыре года они расстались, однако в 2016-м - сошлись. И для Майли, и для Лиама этот брак стал первым.

Ранее Майли Сайрус презентовала клип на песню Nothing Breaks Like a Heart, который был снят в Киеве.

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Теги: Майли Сайрус, Лиам Хемсворт, свадьба, фото
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