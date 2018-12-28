DZIDZIO рассказал о своем избиении: видео

Утром 28 декабря в Киеве избили украинского музыканта Михаила Хому, лидера группы DZIDZIO: первый комментарий артиста.

Утром 28 декабря в Киеве избили музыканта Михаила Хому, лидера группы DZIDZIO. Это произошло перед его эфиром на одной из столичных радиостанций.

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Предполагают, что к преступлению причастен рейдер Михаил Мешков. В комментарии изданию “Информатор“ музыкант рассказал, что всего лишь хотел помочь пожилому человеку, но какие-то люди приказали не трогать его. После этого к DZIDZIO подбежал неизвестный и ударил по лицу, затем это сделал еще один злоумышленник.

После этого нападающие заметили камеры наблюдения и скрылись на трех машинах – двух черных джипах и Toyota Camry.

Михаил Хома заявил, что собирается доказать, что в Украине есть правосудие, хотя многие не верят в нашу полицию.

Смотрите видеокомментарий DZIDZIO по поводу утреннего избиения здесь:

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