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DZIDZIO рассказал о своем избиении: видео

Комментариев: 2
Утром 28 декабря в Киеве избили украинского музыканта Михаила Хому, лидера группы DZIDZIO: первый комментарий артиста.
DZIDZIO рассказал о своем избиении: видео
DZIDZIO рассказал о своем избиении: видео
instagram.com/dzidzio

Утром 28 декабря в Киеве избили музыканта Михаила Хому, лидера группы DZIDZIO. Это произошло перед его эфиром на одной из столичных радиостанций.

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Предполагают, что к преступлению причастен рейдер Михаил Мешков. В комментарии изданию “Информатор“ музыкант рассказал, что всего лишь хотел помочь пожилому человеку, но какие-то люди приказали не трогать его. После этого к DZIDZIO подбежал неизвестный и ударил по лицу, затем это сделал еще один злоумышленник.

После этого нападающие заметили камеры наблюдения и скрылись на трех машинах – двух черных джипах и Toyota Camry.

Михаил Хома заявил, что собирается доказать, что в Украине есть правосудие, хотя многие не верят в нашу полицию.

Смотрите видеокомментарий DZIDZIO по поводу утреннего избиения здесь:

Напомним, юная модель Тина Кунаки беременна от актера Венсана Касселя.

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Теги: DZIDZIO, видео, нападение
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Комментариев (2)
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Dmitriy7    28.12.2018, 18:37
Оценка:  0
Dmitriy7
этот мудак кинул людей на деньги и включил патриота вызвав полицию)это и есть бизнес по украински
Колишнiй-скідняк    28.12.2018, 18:16
Оценка:  0
Колишнiй-скідняк
две пощечины это не избиение. Избили это когда человек валяется в своем говне и вместо лица месиво, вот это избили. А это просто ПИАР для ПИАРАСА!
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