Украинский певец MONATIK возможно в третий раз станет отцом: фотофакт.

В семье украинского мультиартиста MONATIK, возможно, ожидается пополнение.

Читай также: MONATIK нарушил закон во время съемок клипа в Венеции

Поклонники сделали такой вывод из-за фотографий, сделанных во время корпоратива команды певца.

Поклонники тут же предположили, что жена артиста Ирина Демичева беременна:

Жену MONATIK заподозрили в беременности instagram.com/irinademicheva

Читай также: MONATIK трогательно поздравил жену с днем рождения

Отметим, что Дмитрий Монатик и Ирина Демичева уже воспитывают двоих сыновей. Артист скрывает их от посторонних глаз, поэтому очень редко показывает своих детишек, и то только со спины.

MONATIK с сыновьями instagram.com/monatik_official/

Напомним, ранее MONATIK раскрыл секрет успеха своих песен.