Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Жену MONATIK заподозрили в беременности

Комментариев: 1
Украинский певец MONATIK возможно в третий раз станет отцом: фотофакт.
Жену MONATIK заподозрили в беременности
Жену MONATIK заподозрили в беременности
instagram.com/irinademicheva

В семье украинского мультиартиста MONATIK, возможно, ожидается пополнение.

Читай также: MONATIK нарушил закон во время съемок клипа в Венеции

Поклонники сделали такой вывод из-за фотографий, сделанных во время корпоратива команды певца. 

Поклонники тут же предположили, что жена артиста Ирина Демичева беременна:

 

Жену MONATIK заподозрили в беременности
Жену MONATIK заподозрили в беременности
instagram.com/irinademicheva

 

Читай также: MONATIK трогательно поздравил жену с днем рождения

Отметим, что Дмитрий Монатик и Ирина Демичева уже воспитывают двоих сыновей. Артист скрывает их от посторонних глаз, поэтому очень редко показывает своих детишек, и то только со спины.

 

MONATIK с сыновьями
MONATIK с сыновьями
instagram.com/monatik_official/

Напомним, ранее MONATIK раскрыл секрет успеха своих песен.

Поделись:
Теги: MONATIK, фото, Ирина Демичева, беременна
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
маскишоу    28.12.2018, 17:53
Оценка:  0
маскишоу
Tretij monatik-lunatik na podxode.... Pipec... Monatik-semennoj kanatik.... Drugogo pogonjala ne nashli???!!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь