Жену MONATIK заподозрили в беременности
Украинский певец MONATIK возможно в третий раз станет отцом: фотофакт.
В семье украинского мультиартиста MONATIK, возможно, ожидается пополнение.
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Поклонники сделали такой вывод из-за фотографий, сделанных во время корпоратива команды певца.
Поклонники тут же предположили, что жена артиста Ирина Демичева беременна:
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Отметим, что Дмитрий Монатик и Ирина Демичева уже воспитывают двоих сыновей. Артист скрывает их от посторонних глаз, поэтому очень редко показывает своих детишек, и то только со спины.
Напомним, ранее MONATIK раскрыл секрет успеха своих песен.
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