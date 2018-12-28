Олег Винник показал видео с отдыха

В видео можно увидеть не только фрагменты из концертов певца, но и, как Винник со своей командой отдыхает.

Видео-дневник певец выложил на своей страничке в инстаграм www.instagram.com/olegg.vynnyk/

Покоритель женских сердец Олег Винник поделился со своими фанатами видеохроникой с концерного тура “Ты в курсе“. Видео-дневник певец выложил на своей страничке в инстаграм.

В видео поп-идол делится фрагментами своего отдыха со своей командой.

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Ранее сообщалось, гастрольный тур “Ты в курсе“ стартовал 20 мая 2018 года и каждый город встречал любимого артиста миллионов украинских женщин аншлагами.

Весной 2019-го популярный украинский исполнитель Олег Винник, известный в Европе под сценическим именем OLEGG, представит авторскую музыкальную программу на концертных площадках Берлина, Гамбурга, Нюрнберга, Ратингена, Оффенбаха, Праги, Варшавы и других европейских городов.

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11 мая украинского певца можна увидеть на концерте в Уильнюсе.

В рамках шоу прозвучат бессменные хиты Олега Винника “Нино“, “Счастье“, “Вовчиця“, душевные рок-баллады и зажигательные танцевальные композиции.