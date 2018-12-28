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Олег Винник показал видео с отдыха

Комментариев: 1
В видео можно увидеть не только фрагменты из концертов певца, но и, как Винник со своей командой отдыхает.
Видео-дневник певец выложил на своей страничке в инстаграм
Видео-дневник певец выложил на своей страничке в инстаграм
www.instagram.com/olegg.vynnyk/

Покоритель женских сердец Олег Винник поделился со своими фанатами видеохроникой с концерного тура “Ты в курсе“. Видео-дневник певец выложил на своей страничке  в инстаграм.

 В видео поп-идол делится фрагментами своего отдыха со своей командой. 

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Ранее сообщалось, гастрольный тур “Ты в курсе“ стартовал 20 мая 2018 года  и каждый город встречал любимого артиста миллионов украинских женщин аншлагами.

Весной 2019-го популярный украинский исполнитель Олег Винник, известный в Европе под сценическим именем OLEGG, представит авторскую музыкальную программу на концертных площадках Берлина, Гамбурга, Нюрнберга, Ратингена, Оффенбаха, Праги, Варшавы и других европейских городов. 

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11 мая украинского  певца можна увидеть на концерте в Уильнюсе.

В рамках шоу прозвучат бессменные хиты Олега Винника “Нино“, “Счастье“, “Вовчиця“, душевные рок-баллады и зажигательные танцевальные композиции.

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Теги: Олег Винник, певец, гастрольный тур, молодая волчица, украинский шоу-бизнес
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Комментариев (1)
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G10    28.12.2018, 17:23
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G10
"OV" из рыбы, нуу, ребята ,ну пи3дец какой колхоз! тьфу, да и только, село!
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