Олег Винник показал видео с отдыха
Покоритель женских сердец Олег Винник поделился со своими фанатами видеохроникой с концерного тура “Ты в курсе“. Видео-дневник певец выложил на своей страничке в инстаграм.
В видео поп-идол делится фрагментами своего отдыха со своей командой.
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Ранее сообщалось, гастрольный тур “Ты в курсе“ стартовал 20 мая 2018 года и каждый город встречал любимого артиста миллионов украинских женщин аншлагами.
Весной 2019-го популярный украинский исполнитель Олег Винник, известный в Европе под сценическим именем OLEGG, представит авторскую музыкальную программу на концертных площадках Берлина, Гамбурга, Нюрнберга, Ратингена, Оффенбаха, Праги, Варшавы и других европейских городов.
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11 мая украинского певца можна увидеть на концерте в Уильнюсе.
В рамках шоу прозвучат бессменные хиты Олега Винника “Нино“, “Счастье“, “Вовчиця“, душевные рок-баллады и зажигательные танцевальные композиции.
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