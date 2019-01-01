Веру Брежневу вырезали из эфира российского канала

Украинская певица Вера Брежнева попала под "санкции" одного из российских телеканалов.

Выступление украинской исполнительницы Веры Брежневой вырезали из эфира российского телеканала НТВ.

Об этом передает издание “Собеседник“.

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Речь идет о телеверсии вручения премии “Высшая лига“ “Нового радио“. В ней не покажут эпизоды с Верой Брежневой, а также ее исполнение песни “Ты мой человек“.

Если верить изданию, певица попала в некий “черный список НТВ“ – на том, чтобы исключить кадры с Брежневой из эфира, якобы настояло руководство канала.

Отметим, что Вера Брежнева родилась в украинском городе Днепродзержинске и долгое время была участницей украинской поп-группы “ВИА Гра“. Однако артистка решила строить сольную карьеру в России, куда фактически переехала. Ее мужем является известный продюсер Константин Меладзе.

Напомним, ранее Вера Брежнева опозорилась на шоу “Вечерний Ургант“. Как это было, смотрите здесь.