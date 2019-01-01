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Веру Брежневу вырезали из эфира российского канала

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Украинская певица Вера Брежнева попала под "санкции" одного из российских телеканалов.
Веру Брежневу вырезали из эфира российского канала
Веру Брежневу вырезали из эфира российского канала
instagram.com/ververa

Выступление украинской исполнительницы Веры Брежневой вырезали из эфира российского телеканала НТВ.

Об этом передает издание “Собеседник“.

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Речь идет о телеверсии вручения премии “Высшая лига“ “Нового радио“. В ней не покажут эпизоды с Верой Брежневой, а также ее исполнение песни “Ты мой человек“.

Если верить изданию, певица попала в некий “черный список НТВ“ – на том, чтобы исключить кадры с Брежневой из эфира, якобы настояло руководство канала.

Отметим, что Вера Брежнева родилась в украинском городе Днепродзержинске и долгое время была участницей украинской поп-группы “ВИА Гра“. Однако артистка решила строить сольную карьеру в России, куда фактически переехала. Ее мужем является известный продюсер Константин Меладзе.

Напомним, ранее Вера Брежнева опозорилась на шоу “Вечерний Ургант“. Как это было, смотрите здесь.

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Теги: Вера Брежнева, шоу-биз
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