Костя Боровский ушел из "Топ-модели по-украински"

"Я шел на реалити о моде, но оказался в скандальном телешоу", - Костя Боровский сообщил, что покидает ТМПУ.

Участник группы “Агонь“ Костя Боровский покинул проект “Топ-модель по-украински“, судьей которого являлся.

Это произошло после финала реалити, который показали на Новом канале в пятницу, 28 декабря. Артист сообщил:

Сегодня финал проекта “Топ-модель по-украински“. Поздравляю Яну Кутишевскую, она проделала сложный путь и достойна победы. Поздравляю всю команду и всех участников – мы это сделали!

Я благодарен за доверие и интересный опыт. Спасибо Андрею Оленичу за то, что нашел меня, привел на проект и поддержал все мои начинания. Алексею Гадушевскому – за то, что поверил в меня и посадил в кресло эксперта. Музе проекта и супер-профи Алле Костромичевой – за поддержку и заботу. Ты сразу приняла меня в команду, всему научила и ввела в курс дела. Отдельное спасибо моему медиа-коучу Павлу Инову.

Когда меня пригласили в фешн-реалити, я был полон энтузиазма, ведь мода (особенно street-fashion) – это то, что в чем я разбираюсь и чем долгие годы занимаюсь, чем живу. За два сезона мне удалось сказать многое. Вместе с бандой АГОНЬ мы ярко ворвались на проекте: сняли топовый клип БЕГИ с участниками проекта (почти 5M просмотров на YouTube), зажгли на сцене в финальном гала-шоу, я записал рэп-трек «Мы на Топ-модели», посвященный #тмпу и выпустил вдохновленную Аллой Костромичевой линейку одежды «Красота спасет». Одним словом, проявил слишком много активности, которая, похоже, не совсем вписалась в телевизионные рамки. Но нужно понимать, что люди не меняются: хулигана и нонконформиста по жизни невозможно превратить в паиньку даже с помощью монтажа.

Было здорово, но на этом этапе я выхожу из игры. Изначально я шел на реалити о моде и моделях, но каким-то неведомым мне образом оказался в скандальном телешоу, где приветствуется пошлость и клоунада, а побеждает не тот, кто ярче на подиуме, а кто громче матерится и дальше плюёт. В итоге мои фавориты и мое мнение стали все чаще не совпадать с эфирной версией. Всем спасибо, всех люблю, но ухожу раз*бывать в другом месте.

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Отметим, что Костя Боровский являлся экспертом одного из самых рейтинговых шоу о моде и модельном бизнесе “Топ-модель по-украински“ на Новом канале с 2017 года.

Напомним, известный ресторатор Николай Тищенко покинул реалити “Ревизор“. Что послужило причиной такого решения, читайте здесь.