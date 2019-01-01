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Умер актер из фильма "Славные парни"

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На 84-м году жизни скончался известный актер Фрэнк Адонис: что о нем известно.
Фрэнк Адонис умер
Фрэнк Адонис умер
Кадр из видео

Актер, который снимался в фильме “Славные парни“, Фрэнк Адонис скончался на 84-м году жизни в Лас-Вегасе.

Об этом передает американский таблоид TMZ со ссылкой на жену актера.

На данный момент известно, что Адонис умер после продолжительной болезни.

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Фрэнк Адонис родился в 1935 году в Бруклине. Впервые снялся в кино в 1971 году в эпизодической роли в фильме “Французский связной“. Всего он снялся в более чем 30 кинолентах, среди которых фильмы Мартина Скорсезе “Бешеный бык“, “Славные парни“ и “Казино“.

Также актер снимался в фильмах “Пес-призрак: Путь самурая“, “Эйс Вентура: Розыск домашних животных“, “Настоящая любовь“, сериалах “Клан Сопрано“, “Полицейские под прикрытием“ и “Закон и порядок. Преступное намерение“.

Напомним, юная модель Тина Кунаки беременна от актера Венсана Касселя.

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Теги: Фрэнк Адонис, видео, фото, умер
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