Умер актер из фильма "Славные парни"

На 84-м году жизни скончался известный актер Фрэнк Адонис: что о нем известно.

Актер, который снимался в фильме “Славные парни“, Фрэнк Адонис скончался на 84-м году жизни в Лас-Вегасе.

Об этом передает американский таблоид TMZ со ссылкой на жену актера.

На данный момент известно, что Адонис умер после продолжительной болезни.

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Фрэнк Адонис родился в 1935 году в Бруклине. Впервые снялся в кино в 1971 году в эпизодической роли в фильме “Французский связной“. Всего он снялся в более чем 30 кинолентах, среди которых фильмы Мартина Скорсезе “Бешеный бык“, “Славные парни“ и “Казино“.

Также актер снимался в фильмах “Пес-призрак: Путь самурая“, “Эйс Вентура: Розыск домашних животных“, “Настоящая любовь“, сериалах “Клан Сопрано“, “Полицейские под прикрытием“ и “Закон и порядок. Преступное намерение“.

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