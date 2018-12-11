СМИ: Тина Кунаки беременна
21-летняя модель Тина Кунаки беременна первенцем. Отцом ребенка стал ее супруг - 52-летний актер Венсан Кассель.
По крайней мере, об этом передает издание JustJared. Журналисты сделали такой вывод из-за изменений в фигуре Тины.
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Так, несколько дней назад пару заметили во Франции: якобы беременная Тина прикрывала растущий животик.
Официально ни Кунаки, ни Кассель не подтвердили слухи о беременности. К слову, Тина перестала публиковать в Instagram откровенные фотографии в купальниках, которыми раньше пестрила ее страница.
Венсан Кассель уже воспитывает двоих детей - дочерей Деву и Леони от бывшей жены Монки Беллуччи.
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