СМИ: Тина Кунаки беременна

Молодая супруга Венсана Касселя ждет первенца: что об этом известно.

21-летняя модель Тина Кунаки беременна первенцем. Отцом ребенка стал ее супруг - 52-летний актер Венсан Кассель.

По крайней мере, об этом передает издание JustJared. Журналисты сделали такой вывод из-за изменений в фигуре Тины.

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Так, несколько дней назад пару заметили во Франции: якобы беременная Тина прикрывала растущий животик.

Официально ни Кунаки, ни Кассель не подтвердили слухи о беременности. К слову, Тина перестала публиковать в Instagram откровенные фотографии в купальниках, которыми раньше пестрила ее страница.

Венсан Кассель уже воспитывает двоих детей - дочерей Деву и Леони от бывшей жены Монки Беллуччи.

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