MONATIK раскрыл секрет успеха своих песен

Украинский мультиартист MONATIK поделился мнением на счет того, почему его песни становятся такими популярными.

Хит украинского исполнителя MONATIK “То, от чего без ума“ стал одной из лучших песен 2018 года.

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С ним он выступил на концерте “Новорічна Музична платформа. Найкраща пісня року“, который покажут на канале “Украина“ в новогоднюю ночь. За кулисами шоу артист поделился впечатлениями от награды:

Я в приятном шоке! Радостно, когда то, что ты делаешь и любишь, находит отклик у других людей. И эта награда ведь останется навсегда, она очень важна, я благодарен за нее каналу “Украина“.

Также MONATIK поделился своим мнением о том, почему его – часто экспериментальная музыка – находит живой отклик у слушателей:

Думаю, во-первых, сработало название, которое привлекло внимание – “То, от чего без ума“. И еще эта песня “спровоцировала“ людей на танцы. А сколько танцев было во время создания и записи песни, вот она и зарядила всех! Еще в начале мы позиционировали так, что концептуально MONATIK – это про танцы, мы поднимаем новый пласт музыки. Я за то, чтобы открывать что-то новое и экспериментировать. И, конечно, когда мои песни становятся успешными, это придает смелости для дальнейших экспериментов.

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В 2018 году канал “Украина“ учредил музыкальную премию “Найкраща пісня року“. С 4 по 15 декабря на сайте телеканала “Украина“ проходило голосование, где посетителям был предоставлен выбор из 100 композиций, которые прозвучали в программе “Музична платформа“ в 2018 году. Всего за этот период посетители сайта проголосовали 3 134 662 раза.

Все результаты голосования зрители увидят в телеверсии концерта “Новорічна Музична платформа. Найкраща пісня року“ на канале “Украина“ в новогоднюю ночь.

Напомним, украинская группа “Время и Стекло“ выпустила долгожданную лирическую песню. Послушать ее можно здесь.