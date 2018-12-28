MONATIK раскрыл секрет успеха своих песен

MONATIK раскрыл секрет успеха своих песенЭксклюзив
Хит украинского исполнителя MONATIK “То, от чего без ума“ стал одной из лучших песен 2018 года.
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С ним он выступил на концерте “Новорічна Музична платформа. Найкраща пісня року“, который покажут на канале “Украина“ в новогоднюю ночь. За кулисами шоу артист поделился впечатлениями от награды:
Я в приятном шоке! Радостно, когда то, что ты делаешь и любишь, находит отклик у других людей. И эта награда ведь останется навсегда, она очень важна, я благодарен за нее каналу “Украина“.
Также MONATIK поделился своим мнением о том, почему его – часто экспериментальная музыка – находит живой отклик у слушателей:
Думаю, во-первых, сработало название, которое привлекло внимание – “То, от чего без ума“. И еще эта песня “спровоцировала“ людей на танцы. А сколько танцев было во время создания и записи песни, вот она и зарядила всех! Еще в начале мы позиционировали так, что концептуально MONATIK – это про танцы, мы поднимаем новый пласт музыки. Я за то, чтобы открывать что-то новое и экспериментировать. И, конечно, когда мои песни становятся успешными, это придает смелости для дальнейших экспериментов.
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В 2018 году канал “Украина“ учредил музыкальную премию “Найкраща пісня року“. С 4 по 15 декабря на сайте телеканала “Украина“ проходило голосование, где посетителям был предоставлен выбор из 100 композиций, которые прозвучали в программе “Музична платформа“ в 2018 году. Всего за этот период посетители сайта проголосовали 3 134 662 раза.
Все результаты голосования зрители увидят в телеверсии концерта “Новорічна Музична платформа. Найкраща пісня року“ на канале “Украина“ в новогоднюю ночь.
Напомним, украинская группа “Время и Стекло“ выпустила долгожданную лирическую песню. Послушать ее можно здесь.
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