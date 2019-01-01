"Время и Стекло" выпустили долгожданную лирическую песню

Новая песня "Время и Стекло" стала саундтреком к украинскому фильму: слушайте ее прямо сейчас.

Премьера фильма на больших экранах страны состоялась 27 декабря.Популярная украинская группа “Время и Стекло“ презентовала долгожданную лирическую композицию “Финальные титры“.

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Эта песня звучит в украинской комедии “Я, ты, он, она“ Студии “Квартал 95“, где солистка группы Надя Дорофеева сыграла одну из главных ролей.

Певица говорит о треке так:

Песня была написана до начала съемок. Так случилось, что я поставила её демо-версию на съемочной площадке, и мы сразу поняли, что она станет саундтреком! Удивительно, как точно и глубоко в ней пересказывается смысл фильма языком музыки. Но, чтобы на 100 процентов ощутить атмосферу, нужно сначала посмотреть “Я, ты, он, она“, а сразу после выхода из кинотеатра скачать и послушать “Финальные титры“.

Слушайте песню “Финальные титры“ группы “Время и Стекло“ здесь:

Автором текста песни стал Алексей Потапенко (Потап), солист группы “Время и Стекло“ Позитив создавал аранжировку:

Когда я писал проигрыш, перед глазами была пара любящих друг друга людей, которые по каким-то причинам не могут быть вместе, но и не могут расстаться. Это иллюстрация одного шага навстречу, и нескольких шагов назад.

Песня “Финальные титры“ войдет в новый лонгплей группы “Время и Стекло“, который выйдет весной этого года. Премьера фильма “Я, ты, он, она“ на больших экранах страны состоялась 27 декабря.

Напомним, ранее певец Петя Черный презентовал песню “Ты моя Вселенная“. Послушать ее можно здесь.