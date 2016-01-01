Почему главного новогоднего блюда не будет столе телеведущей - читайте в эксклюзивном интервью.

Популярная ведущая канала 1+1, многодетная мама и любящая жена Маричко Падалко в эксклюзивном интервью Ivona рассказала о семейных традициях, подарках, и с чем у нее ассоциируется Новый год.

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Маричка, как и с кем планируете праздновать Новый год, Рождество?

- В последнее время Новый год мы празднуем вдвоем с мужем Егором дома, на даче. Нам там очень нравится, там романтично - деревянный домик, вокруг снег, елка - дети спят. Ничего больше и не надо. Мы себе заранее на ноутбук загружаем новогодний фильм, который хотим посмотреть, и после того, как по телевизору объявили, что уже наступил Новый год, выключаем его, а дальше вдвоем с бокалом шампанского смотрим новогоднее кино. Возможно, в этом году к нам присоединятся дети, потому что они уже подросли и поэтому вопрос, как под елку попадут подарки, если они будут с нами встречать, остается открытым. Не знаю с чем связано, возможно, с тем, что гораздо больше ценю время, проведенное вдвоем с мужем, но меня не тянет на громкие празднования, в компании. В этот вечер мы загадываем желания, мечтаем, вспоминаем прошлый год, есть что вспомнить: и хорошее, и печальное. Ценим каждую минуту, которую имеем.

Новый год мы празднуем вдвоем с мужем пресс-служба канала 1+1

А в вашей семье есть новогодние традиции? Какие?

- Во-первых, быть вместе в этот день, обязательно съездить к моим родителям, поздравить их с праздником. Также распаковываем подарки. И еще у нас есть такая новогодняя традиция, как прописывать желания, цели на следующий год, а затем положить их под елку. Не просто сказать или мысленно подумать, что в новом году я хочу то-то и то, а обязательно написать и верить, что они осуществятся.

Ценю время, проведенное вдвоем с мужем, но меня не тянет на громкие празднования, в компании

Также уже три года, как у нас с мужем есть традиция: мы всегда 1 января, чтобы там не было, бегаем 5-10 километров. И делаем это с большой радостью, гордясь собой.

Для нас это символично, что Новый год в нашей семье начинается в здоровый образ.

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Уже решили, какие подарки будете дарить мужу, детям?

Честно говоря, еще нет.

Ценим каждую минуту, которую имеем. пресс-служба канала 1+1

А что обычно дарите детям?

Пытаемся то, что они заказывают в своих письмах. Двое старших детей - 11-летний Михаил и 10-летняя Мария - уже практически не верят в сказочные подарки, которые приносят сказочные персонажи, но все равно заказывают и ждут сюрпризы. А вот младшая дочь - 8-летняя Екатерина - еще искренне верит и просила, чтобы я отправила письмо к Новому году. В нем она написала, что подарком обязательно должна быть какая вещь, а не сладости.

Символично, что Новый год в нашей семье начинается в здоровый образ

А какие подарки любите сами получать или ждете?

На Новый год, день рождения или другой праздник я не люблю заказывать или намекать на подарки. Лучше, когда муж сам придумывает, что мне подарить. И это ему удается. Вообще у мужчин обычно проблемы с фантазией, поэтому я знаю, что муж полагается на советы своей старшей 16-летней дочери Алисы, которая очень разбирается что нужно современной женщине.

А когда были ребенком, что хотели получить на Новый год от родителей?

Честно говоря, у меня нет таких воспоминаний, к сожалению. Сейчас на канале 1+1 в рамках проекта “Здійсни мрію“ проходит арт-марафон МояДитячаМрія, где нужно нарисовать свою детскую мечту, а я понимаю, что у меня такой нет, я не была обучена мечтать. У меня было мало ожиданий от жизни.

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А с чем у вас ассоциируется Новый год, Рождество? Любите новогодние праздники?

Я очень люблю Новый год. Несмотря на то, что мы говорим, что Новый год должен какие-то традиции, мне кажется, что Новый год - это такой праздник, когда у каждого человека может быть своя традиция, ни к чему не привязана, ты никому ничем не обязан. Каждый год можешь выбрать, что делать и как, хоть дома отмечать, хоть на улице. Например, мои дети вырастут, не зная, что традиционным блюдом во многих семьях на Новый год считается оливье. Я никогда его не готовила, не готовлю и не собираюсь. Дети вообще не знают, что это за блюдо. У нас в семье нет культа еды и того, что на Новый год обязательно нужно готовить. У нас все непринужденно, кто что хочет, то и приготовит, дети могут печь сладости, потому что они их очень любят.

Новый год - это такой праздник, когда у каждого человека может быть своя традиция

А с чем ассоциируется Новый год?

Новогодние праздники у меня ассоциируются со снегом, мандаринами и безмятежностью. Любые другие праздники у меня связаны с каким-то обязательствами и соответствующими традициями, а Новый год для меня - это праздник без обязательств.

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