"Зважені та щасливі": как изменились участники шоу (фото до и после похудения)

В четверг, 27 декабря, состоялся финал шоу "Зважені та щасливі": как выглядят все участники проекта после похудения.

27 декабря на канале СТБ состоялся грандиозный финал восьмого сезона самого весомого шоу страны “Зважені та щасливі“. Зрители увидели, насколько хорошо участники восемь месяцев работали над своими телами и как изменилась жизнь семей после проекта. И, конечно, кто стал победителем основного взвешивания и домашнего похудения.

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Василий Вирастюк на финале рассказал о том, что сейчас его вес держится в пределах 134-135 кг. Пришел он на “Зважені“ в весе 153 кг. И говорил, что ниже 140 кг цифра не опускалась уже 15 лет. Сейчас ему абсолютно комфортно, учитывая его комплекцию.

Основное взвешивание выиграла команда красных — Олег и Богдан Буряки. Тренер — Марина Боржемская-Узелкова. Киевские богатыри под 2 метра ростом. Олег пришел с весом 158 кг. Богдан пришел с весом 168 кг. Олег избавился от 69 кг, а Богдан скинул 75 кг. Кроме новой здоровой жизни, Олег и Богдан получили приз в размере 400 тыс. грн.

Олег и Богдан делятся впечатлениями:

До последнего не верили в победу, хотя очень старались. Мы привыкли к здоровому образу жизни. Сейчас уже даже ломки начинаются, если несколько дней не занимаемся в зале. Уже привыкли и без этого не можем. Пока не решили на что потратим деньги, но это точно будет связано со здоровой жизнью.

Домашнее взвешивание выиграла команда синих – Саша и Наташа Валигурские. Тренер – Слава Узелков. Сын и мать из Ивано-Франковска. Наташа пришла на проект с весом 140 кг, а Саша – 195 кг. И стал самым тяжелым участников восьмого сезона. За восемь месяцев Саше удалось избавиться от 90 кг! А Наташе – от 58 кг. Кроме новой здоровой жизни, Саша и Наташа получили приз в размере 200 тыс. грн.

Саша Валигурский говорит:

Раньше моей любимой едой была шаурма, сейчас – фета. Не могу без нее жить. Конечно, мы очень много работали, чтобы изменить свое тело и жизнь. Естественно, очень рады, что выиграли. Деньги пока тратить не будем. Это будет пополнение в капитал на квартиру.

Подготовка к следующему, девятому, сезону уже идет – он будет одиночным.

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Все участники сезона работали под присмотром тренеров проекта: Марины Боржемской-Узелковой, Славы Узелкова и Василия Вирастюка. Кто-то из пар старался больше, кто-то себя жалел. Зрители смогли оценить и увидеть работу каждого участника.

Команда розовых. Иван Нестеров пришел на проект с весом 108 кг и скинул 41 кг. Его вес – 67 кг. Оля Нестерова пришла на проект с весом 137 кг, похудела на 45 кг. Сейчас она весит 92 кг, и усердно работает дальше.

Команда голубых. Вероника Бадерная пришла на проект с весом 127 кг, скинула 39 кг. Ее вес – 88 кг. Евгения Маркова пришла на проект с весом 156 кг, за восемь месяцев скинула 57 кг. Ее вес – 99 кг.

Команда желтых. Людмила Мотыка пришла на проект с весом 128 кг, скинула 60 кг. Сейчас ее вес составляет 68 кг. Наташа Мотыка пришла на проект с весом 120 кг, похудела на 36 кг. Ее вес – 84 кг.

Команда зеленых. Богдан Ремский пришел на проект с весом 187 кг, похудел на 64 кг. Его вес – 123 кг. Сюзанна Ремская пришла с весом 105 кг, скинула 34 кг. Сейчас ее вес – 71 кг.

Команда коричневых. Алина Радомская пришла на проект с весом 95 кг, скинула 23 кг. Ее вес – 72 кг. Наталья Макаренко пришла на проект с весом 112 кг, скинула 31 кг. Сейчас ее вес – 81 кг.

Команда оранжевых. Борис Мисишин пришел на проект с весом 129 кг, скинул 32 кг. Сейчас его вес – 97 кг. Катя Мисишина пришла на проект с весом 145 кг, скинула 33 кг. Сейчас ее вес – 112 кг, но она продолжает работать над собой.

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Команда фиолетовых. Валентина Маценко пришла на проект с весом 118 кг, и скинула 37 кг. Сейчас ее вес составляет 81 кг. Наталья Маценко пришла на проект с весом 156 кг, скинула 38 кг. И сейчас ее вес составляет 118 кг. После того, как Наталья покинула проекта, она обвенчалась с любимым мужчиной, а Наталья встретила молодого человека и в феврале планирует сыграть свадьбу.

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