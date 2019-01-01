Поклонники увидят участников украинской группы "Антитіла" в новогоднюю ночь в неожиданном образе.

Участники коллектива “Антитіла“ рассказали, чем будут удивлять зрителей в новогоднюю ночь.

Читай также: "Антитіла" освоили космос в новом видео

Они снялись в грандиозном праздничном шоу “Фантастична ніч на каналі “Україна“, которое покажут 31 декабря в 20:00. На съемочной площадке шоу участники группы появились в костюмах белого цвета.

Участники группы "Антитіла" удивили фанов новым образом пресс-служба канала Украина

Лидер коллектива Тарас Тополя говорит:

Это будет очень красивый номер: мы – в белом, в таком же цвете декорация. И, собственно, весь номер очень положительный – это именно то, что нужно накануне Нового года.

Участники группы "Антитіла" удивили фанов новым образом пресс-служба канала Украина

А еще артисты признались, как им удается поддерживать силы во время типичного для артистов “новогоднего марафона“:

Самое главное – находить время для отдыха и сна. Если времени на сон совсем нет – спасают энергетики. А после Нового года, где-то до 3 января, мы планируем просто отдыхать.

Напомним, ранее украинская певица Тина Кароль взбудоражила поклонников фото без бюстгальтера.