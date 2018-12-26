Детские фото Перис Хилтон произвели фурор в Сети

Звезда рассказала, что в детстве им с сестрой покупали одинаковые платья на праздники.

Пэрис Хилтон

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Известная бизнес-вумен и светская львица Пэрис Хилтон показала детские праздничные фото. Снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото изображены Пэрис, ее сестра и родители. На всех снимках девочки одеты в одинаковые платья. Большинство фото сделаны как раз во время рождественских и новогодних праздников.

Под снимками Хилтон написала, что так она вернулась назад во времена, когда мама наряжала дочерей на праздники в одинаковые платья.

Поклонникам звезды снимки пришлись по душе, они отметили, что Пэрис выглядит как кукла.

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