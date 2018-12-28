Николай Тищенко уходит из "Ревизора": названа причина

Новый канал объявил поиск нового ведущего, а Николай Тищенко рассказал, почему принял такое решение.

Известный ресторатор Николай Тищенко покидает пост ведущего проекта “Ревизор“.

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Что же послужило причиной такому решению? Николай объяснил свой уход тем, что за два года в проекте Нового канала он выполнил все поставленные перед собой задачи:

“Ревизор“ для меня был не просто проектом. Я прожил два года в командировках, в борьбе за качество и достойный сервис для украинцев. Мне приятно, что люди прозвали меня народным Ревизором! Мы отсняли два сезона! Два очень сильных сезона! Я проверил те заведения, в которые никогда ранее не пускали ни одного журналиста. Показал вам свой подход к ведению бизнеса и свою планку. Впервые работал не в уютной студии с личным ассистентом – мы снимали на трех-четырех локациях в день, все вошло в эфир, все было честно и справедливо! Я получил самую высшую награду, о которой только может мечтать каждый телеведущий... “Телетриумф“! Даже не верится! 16 лет телевизионной карьеры, и именно с “Ревизором“ меня ее удостоили. Я сделал все, что хотел, за эти два года в “Ревизоре“. К сожалению, принял решение не продлевать контракт. Но, уверяю тебя, мой зритель, скоро мы увидимся в новых проектах Нового канала. Спасибо за любовь и рейтинги!

В качестве ведущего Николай Тищенко провел два сезона – #сезонпрофі и “сезон лакшери“. Хотя изначально, как отмечает команда проекта, с самым известным ресторатором страны планировали снимать только один сезон.

Шеф-редактор и соведущая реалити Анна Жижа говорит:

На кастинге мы сразу же поняли, что “Ревизор“ с Николаем станет взрывом, фейерверком в эфире Нового канала. Так и случилось! Мы понимали, что Николай – ресторатор, у которого, помимо постоянных командировок, есть масса других дел. И он не сможет отдаваться нам несколько сезонов. Потому с самого начала планировали делать один спецсезон с Николаем – #сезонпрофі. Но он прошел настолько круто, ярко и феерично, что мы решили продолжить. Второй сезон с Тищенко стал для нас шикарным бонусом. Он – крутой профи, успешный ресторатор, заботливый друг и абсолютно командный игрок. Съемочной группе проекта всегда везло с выбором ведущих, потому что каждый из них – яркая личность.

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Команда “Ревизора“ уже начала первые этапы кастинга нового ведущего. Выход 10-го, юбилейного сезона социально реалити “Ревизор“, планируется осенью 2019 года на Новом канале.

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