На DZIDZIO напали: что об этом известно (обновлено)

Известный украинский певец Михаил Хома, лидер группы DZIDZIO пережил нападение.

На DZIDZIO напали: что об этом известно instagram.com/dzidzio

На популярного украинского исполнителя Михаила Хому, который является лидером группы DZIDZIO, напали перед эфиром на радио.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила его пиар-менеджер Лилия Слюсар:

Ранок не завжди буває добрий. Шановні представники ЗМІ, колеги, щодо ситуації нападу на Михайла Хому сьогодні зранку перед ефіром на Хіт ФМ ми дамо офіційні коментарі пізніше.

Также она попросила не оперировать сплетнями и ждать официального сообщения от певца:

Інших коментарів в приватні повідомлення, по телефону і тд зараз давати не буду. Прошу не оперувати чутками. І артиста також напряму бажано не видзвонювати.

Позже Лилия сообщила, что именно произошло с артистом и где он находится сейчас:

Михайлу нанесені тілесні ушкодження. Нападники зникли з місця інциденту.

З інцидентом розбирається поліція та стан Михайла встановлює швидка допомога.

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