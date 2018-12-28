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На DZIDZIO напали: что об этом известно (обновлено)

Комментариев: 3
Известный украинский певец Михаил Хома, лидер группы DZIDZIO пережил нападение.
На DZIDZIO напали: что об этом известно
На DZIDZIO напали: что об этом известно
instagram.com/dzidzio

На популярного украинского исполнителя Михаила Хому, который является лидером группы DZIDZIO, напали перед эфиром на радио.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила его пиар-менеджер Лилия Слюсар:

Ранок не завжди буває добрий. Шановні представники ЗМІ, колеги, щодо ситуації нападу на Михайла Хому сьогодні зранку перед ефіром на Хіт ФМ ми дамо офіційні коментарі пізніше. 

 Также она попросила не оперировать сплетнями и ждать официального сообщения от певца:

Інших коментарів в приватні повідомлення, по телефону і тд зараз давати не буду. Прошу не оперувати чутками. І артиста також напряму бажано не видзвонювати. 

Позже Лилия сообщила, что именно произошло с артистом и где он находится сейчас:

Михайлу нанесені тілесні ушкодження. Нападники зникли з місця інциденту. 
З інцидентом розбирається поліція та стан Михайла встановлює швидка допомога. 

Напомним, ранее мы сообщали, кто победил в восьмом сезоне шоу “Зважені та щасливі“.

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Теги: DZIDZIO, нападение
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  28.12.2018, 11:01
Оценка:  -3
гость
я б его сама придушила, собственными руками.Разве можно выпускать в эфир такую мерзость? То, что он исполняет- это гадость, мерзость и позорище!
Sancho-s    28.12.2018, 10:58
Оценка:  -1
Sancho-s
интригант..._)_)_)
гость  (аноним)  28.12.2018, 10:44
Оценка:  -2
гость
ЧИСТЫЙ КЛОУН БЕЗ ГОЛОСА И ТАЛАНТА... НАЗОВИ СЕБЯ КАК ХОЧЕШЬ И ИДИ ПОЙ И ТЫ УЖЕ ЗВЕЗДА
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