Подсчитан заработок Ким Кардашьян за год

Меньше всего - 20 млн долларов, Ким заработала на реалити-шоу. Больше всего звезде принес собственный бренд косметики.

Ким Кардашьян instagram.com/kimkardashian

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Журналисты подсчитали состояние Ким Кардашьян к концу 2018 года. Информация появилась на странице издания Hypebae.

На протяжении уходящего года Ким Кардашьян заработала на съемках семейного реалити 20 млн долларов. Эта сумма стала самой мелкой статьей дохода звезды.

Мобильное приложение Kim Kardashian: Hollywood принесло Ким 45 миллионов долларов. А вот рекордную сумму звезда заработала на собственной линии косметики KKW Beauty – 100 миллионов долларов.

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Также за каждый рекламный пост на странице в Instagram Ким получает миллион долларов. Кроме того, Кардашьян продала дом в Лос-Анджелесе за девять миллионов долларов и снималась в промо и рекламе.

Так, по состоянию на конец 2018 года, Ким Кардашьян заработала примерно 350 миллионов долларов.

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