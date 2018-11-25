Солистка "НеАнгелы" рассказала, как часто ей дарили интимные подарки

Виктория из "НеАнгелы" рассказала, как часто она получала очень личные подарки, и кто их дарил.

Солистка коллектива "НеАнгелы" instagram.com/vikanablack

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Cолистка популярного коллектива “НеАнгелы“ Виктория, которая будет участвовать в новогоднем шоу на телеканале “Украина“, рассказала, что не раз получала эротические подарки, а некоторые до сих пор хранит дома.



“Помню, как пышно мы отмечали пятилетие группы “НеАнгелы“, у нас была тематическая вечеринка, скажем так. И ребята из группы “Авиатор“ тогда нам подарили свисток в виде женской груди – как сейчас помню, очень забавный подарок. Был и достаточно известный артист, который подарил нам… ну вы понимаете, очень нескромную вещь“, – рассказала Виктория.

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Правда, по словам Вики, часть “штучек“ пришлось все-таки выбросить.

“Моя мама была сильно против плеток – сказала, что вот этого точно не должно быть в доме. Я никого ими не шлепала, тоже подарили, кстати. Но пришлось их убрать“, - сказала певица.

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