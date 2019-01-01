Эпатажная воспитательница-рэпер анонсировала первый концерт

Выступление запланировано на лет 2019 года в Киеве. Цена билетов стартует от 400 гривен.

Рэперша alyona alyona даст первый сольный концерт instagram.com/alyona.alyona.official

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Реп-исполнительница из Барышевки киевской области Alyona Alyona даст сольный концерт. Об этом сообщает Li Room.

Елена Савраненко, начавшая карьеру рэп-исполнительницы под сценическим именем Alyona Alyona, рассказала о своем первом концерте. Он пройдет 14 июня 2018 года в киевском Зеленом театре. Цена самых дешевых билетов стартует от 400 грн.

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Первый сольный концерт певицы состоится под слоганом “Мое поколение начинает свое движение“.

Воспитательница детского сада дебютировала со своим клипом Рыбки 17 октября 2018 года.

На текущий момент девушка выпустила уже четыре трека и переехала жить в Киев и сняла клип о переезде. За неделю ролик собрал больше миллиона просмотров.

Накануне рэперу Элджею запретили въезд в Украину.