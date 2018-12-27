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"Х-фактор": кто победит в 9 сезоне?

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Девятый сезон вокального шоу "Х-Фактор" на СТБ, который нарушал правила, смешил и трогал до слез, дарил сказку и зажигал, дошел до своего логического завершения.
"Х-фактор": кто победит в 9 сезоне?
"Х-фактор": кто победит в 9 сезоне?
пресс-служба канала СТБ

Уже в субботу, 29 декабря, состоится головокружительный гала-концерт девятого сезона вокального шоу “Х-Фактор“. 

Ivona предлагает узнать, что еще ждет зрителей в суперфинале шоу “Х-Фактор 9“.

Все участники сезона вновь соберутся вместе, они уже соскучились по сцене-Х и с нетерпением ждут возвращения со своими лучшими номерами. В этот вечер для зрителей откроются секреты закулисья проекта, а судьи шоу удивят неожиданными сюрпризами.

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И самое главное - мы узнаем имя победителя 9 сезона шоу. Будет это самый младший участник Дима Волканов (подопечный Андрея Данилко), который утер нос опытным соперникам?

Или ZBSband (подопечные Насти Каменских), которые неожиданно для себя стали любимчиками публики, и впервые за историю “Х-фактора“ может победить группа?

Результаты зрительского голосования узнаем уже в субботу в эфире вокального шоу “Х-фактор“ на СТБ.

Отметим, что голосование за победителя длится всю неделю. С одного телефонного номера проголосовать можно только 1 раз. А также можно отдать голос за своего фаворита бесплатно в приложении “Телепортал“.

Напомним, ранее мы сообщали, кто стал победителем шоу “МастерШеф-8“.

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Теги: Х-Фактор 9, видео, СТБ
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
retty890    27.12.2018, 18:42
Оценка:  0
retty890
Мне тоже интересно кто я не смогла посмотреть . Поищу в интернете.
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