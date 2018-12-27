"Х-фактор": кто победит в 9 сезоне?
Уже в субботу, 29 декабря, состоится головокружительный гала-концерт девятого сезона вокального шоу “Х-Фактор“.
Ivona предлагает узнать, что еще ждет зрителей в суперфинале шоу “Х-Фактор 9“.
Все участники сезона вновь соберутся вместе, они уже соскучились по сцене-Х и с нетерпением ждут возвращения со своими лучшими номерами. В этот вечер для зрителей откроются секреты закулисья проекта, а судьи шоу удивят неожиданными сюрпризами.
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И самое главное - мы узнаем имя победителя 9 сезона шоу. Будет это самый младший участник Дима Волканов (подопечный Андрея Данилко), который утер нос опытным соперникам?
Или ZBSband (подопечные Насти Каменских), которые неожиданно для себя стали любимчиками публики, и впервые за историю “Х-фактора“ может победить группа?
Результаты зрительского голосования узнаем уже в субботу в эфире вокального шоу “Х-фактор“ на СТБ.
Отметим, что голосование за победителя длится всю неделю. С одного телефонного номера проголосовать можно только 1 раз. А также можно отдать голос за своего фаворита бесплатно в приложении “Телепортал“.
Напомним, ранее мы сообщали, кто стал победителем шоу “МастерШеф-8“.
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