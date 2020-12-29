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"Х-фактор": где смотреть суперфинал

Комментариев: 3
Девятый сезон вокального шоу "Х-Фактор" на СТБ, который нарушал правила, смешил и трогал до слез, дарил сказку и зажигал, дошел до своего логического завершения.
"Х-фактор": кто победит в 9 сезоне?
"Х-фактор": кто победит в 9 сезоне?
пресс-служба канала СТБ

На канале СТБ начался головокружительный гала-концерт девятого сезона вокального шоу “Х-Фактор“.

Посмотреть его можно и на нашем сайте Ivona.

Все участники вновь собрались вместе, они уже соскучились по сцене-Х и с нетерпением ждут возвращения со своими лучшими номерами. В этот вечер для зрителей откроются секреты закулисья проекта, а судьи шоу удивят неожиданными сюрпризами.

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И самое главное - мы узнаем имя победителя 9 сезона шоу. Будет это самый младший участник Дима Волканов (подопечный Андрея Данилко), который утер нос опытным соперникам?

Или ZBSband (подопечные Насти Каменских), которые неожиданно для себя стали любимчиками публики, и впервые за историю “Х-фактора“ может победить группа?

Результаты зрительского голосования узнаем уже в субботу в эфире вокального шоу “Х-фактор“ на СТБ.

 

Отметим, что голосование за победителя длилось всю неделю. С одного телефонного номера проголосовать можно было только 1 раз. А также можно было отдать голос за своего фаворита бесплатно в приложении “Телепортал“.

Смотреть суперфинал шоу “Х-Фактор 9“ онлайн можно здесь:

Напомним, ранее мы сообщали, кто стал победителем шоу “МастерШеф-8“.

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Теги: Х-Фактор 9, видео, СТБ
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Комментариев (3)
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pусский  (аноним)  29.12.2018, 13:38
Оценка:  0
pусский
Они педриллы! И вы все пидриллы, гы-гы-гы!
гость  (аноним)  29.12.2018, 11:53
Оценка:  0
гость
А мне не интересно, моих фаворитов выкинули перед финалом. Осталась "банда" и "прыщ", которые друг друга стОят. Поэтому всё равно.
retty890    27.12.2018, 18:42
Оценка:  0
retty890
Мне тоже интересно кто я не смогла посмотреть . Поищу в интернете.
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